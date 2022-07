Werknemers met laag inkomen komen in aanmerking voor jobbonus tot 600 euro: zo vraagt u de premie aan

Wie kan de jobbonus aanvragen?

Werknemers met een brutoloon van 2.500 of minder kunnen de premie vanaf vandaag aanvragen. Concreet zullen vanaf eind 2022 ruim 716.000 werknemers met een brutoloon onder de 2.500 euro per maand een bonus ontvangen.

Weet u niet of u in aanmerking komt? Dan kan u op de website van de Vlaamse overheid aan de hand van enkele vragen controleren of u recht hebt op een jobbonus.

Hoe vraagt u de premie aan? En wanneer volgt de uitbetaling?

De jobbonus werd eerder al aangekondigd, maar vanaf vandaag kunnen personen die er recht op hebben hun rekeningnummer invullen op Mijn Burgerprofiel. Eind dit jaar volgt de uitbetaling.

Hoeveel bedraagt de jobbonus?

Het bedrag van die bonus daalt naargelang het brutoloon hoger is. Concreet: wie minder dan 1.800 euro bruto verdient, ontvangt het maximum van 600 euro netto, wie 2.500 euro bruto verdient, ontvangt nog 20 euro.

Hebben alleen werknemers recht op de jobbonus?

Nee, ook startende zelfstandigen kunnen beroep doen op de jobbonus van 600 euro. Als ze een jaar later nog aan de slag zijn als zelfstandige, volgt nog een schijf van 600 euro.

Volgens een raming van minister van Werk Jo Brouns (CD&V) zouden iets meer dan 11.000 nieuwe zelfstandigen recht hebben op de premie. Negen op de tien onder hen zouden naar verwachting na een jaar nog aan het werk zijn als zelfstandige. De regering trekt jaarlijks 15 miljoen euro uit voor de steun.

In tegenstelling tot bij de reguliere jobbonus, werd er bij de zelfstandigen niet voor gekozen om het bedrag van de steun te laten dalen naargelang het inkomen hoger ligt. “Een degressief bedrag zou niet dezelfde stimulans geven om te starten als zelfstandige in hoofdberoep”, aldus Brouns. “Het bedrag van de jobbonus kan in de toekomst worden aangepast, rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden.”

Waarom wordt deze premie precies gelanceerd?

De Vlaamse jobbonus is een van de grote beloftes in het regeerakkoord van de regering-Jambon. Werken moet meer lonen en het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden, is de idee achter de maatregel.

De bonus moet ook een hefboom zijn om de werkzaamheidsgraad op te krikken. “We zitten nu aan 75 procent, maar de ambitie is 80 procent”, aldus minister-president Jan Jambon (N-VA).

Waarom is er kritiek op de maatregel?

Het feit dat werknemers zich zelf moeten registreren om in aanmerking te komen voor de jobbonus stuit op kritiek. Verwacht wordt dat de mensen die de premie het meeste nodig hebben zich niet zullen registreren. “Wat begon als een idee waar mogelijk nog iets voor te zeggen viel is nu helemaal verworden tot een (dure) politieke symboolmaatregel”, twittert Armoede-expert Ive Marx (Universiteit Antwerpen). “Dat geld had véél beter besteed kunnen worden.”

“Ze zouden de jobbonus beter ‘de wakkere Vlaming’ bonus noemen”, aldus Marx. “Het voordeel zal natuurlijk vooral toevloeien naar de mensen die de kunst der fiscale optimalisatie en subsidieaanvragen al goed beheersen. Heeft nog weinig te maken met oorspronkelijke doelstelling van activering.”