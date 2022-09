Werken Doel 3 kunnen veilig uitgesteld worden, zegt nucleaire waakhond FANC

Volgende week vrijdag stopt de kerncentrale van Doel 3 zoals gepland met draaien. Kort daarna start uitbater Engie al met de eerste voorbereidende werken voor de ontmanteling van de kerncentrale, die weliswaar pas over enkele jaren zal gebeuren. Maar ook die voorbereidenden werken zorgen ervoor dat de centale wellicht niet meer in gebruik kan genomen worden. Tot grote ergernis van verschillende partijen in de federale regering: een energiecrisis is niet het moment om een kerncentrale uit roulatie te halen, klinkt het.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) had daarom aan de nucleaire waakhond FANC gevraagd of de geplande werken uitgesteld kunnen worden zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

“Het FANC antwoordde dat een alternatieve planning voor de voorbereiding van de ontmanteling, op voorstel van de exploitant Electrabel, niet uitgesloten is, mits er voldoende zekerheid is over de nucleaire veiligheid,” zegt Annelies Verlinden. “De analyse van het FANC zal verder worden besproken in de Federale Regering.”

De bal ligt daarmee terug in het kamp van Engie. Het FANC kan enkel oordelen over de veiligheid van de plannen van het Franse energiebedrijf, maar kan zelf geen nieuwe plannen opleggen. “Als Engie geen nieuw dossier indient, kunnen wij daar ook geen oordeel over vellen,” klinkt het bij het FANC.