Wereldwijde storing bij WhatsApp

Gebruikers uit diverse landen melden onder meer op Twitter dat verstuurde berichten niet lijken aan te komen. Sommige mensen zien de melding dat de berichtendienst verbinding probeert te maken.

“Het klopt inderdaad dat sommige mensen problemen hebben met het versturen van berichten via WhatsApp. We werken er aan om dit zo snel mogelijk op te lossen”, laat woordvoerster Kim Van Bokhoven weten aan HLN.

Pannes bij berichtendienst WhatsApp komen zelden voor, maar hebben grote gevolgen. Bij de grote panne in oktober vorig jaar, die zo’n zes uur duurde, kwamen bijvoorbeeld Braziliaanse huishoudhulpen in de problemen. Ze konden namelijk hun klanten niet bereiken op de app die enorm populair is in het Zuid-Amerikaanse land, schreef ‘The Verge’.

De oorzaak van de huidige storing bij WhatsApp is nog niet bekend.