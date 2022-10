Wereldwijde storing bij WhatsApp is voorbij: berichten komen weer aan

Gebruikers uit diverse landen meldden onder meer op Twitter dat verstuurde berichten niet leken aan te komen. Sommige mensen kregen de melding te zien dat de berichtendienst verbinding probeerde te maken. Sinds iets voor 11 uur zijn de problemen verholpen.

“Een aantal mensen hebben vandaag problemen gehad met het verzenden van berichten via WhatsApp. We hebben het probleem opgelost en bieden onze excuses aan voor het ongemak”, laat Meta weten.

Pannes bij berichtendienst WhatsApp komen zelden voor, maar hebben grote gevolgen. Bij de grote panne in oktober vorig jaar, die zo’n zes uur duurde, kwamen bijvoorbeeld Braziliaanse huishoudhulpen in de problemen. Ze konden namelijk hun klanten niet bereiken op de app die enorm populair is in het Zuid-Amerikaanse land, schreef ‘The Verge’.

De oorzaak van de storing bij WhatsApp is nog niet bekend.