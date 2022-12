Wereldpers looft ‘adembenemende’ Messi en troost ‘ongelooflijke’ Mbappé

“Messi plantte zijn vlag op de top van de Everest”, prees het Britse dagblad The Times. “Met twee doelpunten behoort de Argentijnse patron nu tot de grootsten over alle sporten heen.”

“Eeuwige roem voor Messi”, luidde de kop in het Argentijnse sportblad Olé, waarmee het algemene gevoel in Argentinië werd weergegeven. Het hele land heeft bijna twintig jaar gewacht op de ultieme bekroning van hun beroemde nummer 10, die zich bij Diego Maradona voegt in het pantheon van voetballegendes.

Lees ook ‘De beste speler aller tijden heeft het gedaan. En dat in de beste voetbalmatch die deze planeet ooit heeft gezien’

Net als verschillende andere kranten is de Italiaanse Gazzetta dello Sport ervan overtuigd dat Messi “de verbinding vormt met Maradona”. “Want Messi is een genie in een gewoon mensenlichaam, of beter gezegd, in een lichaam dat niets atletisch heeft. Maar in het voetbal kan deze lichaamsbouw volstaan als je het verstand van een kunstenaar en de voet van god hebt.”

“Net als Diego Maradona in zijn tijd maakte het stadionidool zondag zijn reputatie waar, meer dan ooit de trots van een hele natie”, prees het Franse dagblad Le Figaro, in een eerbetoon aan de “adembenemende Messi”.

“Het nummer 10 bereikt ultieme glorie na een leven van frustratie en wederzijds onbegrip tussen hem en zijn land, met twee keer een afscheid van de nationale ploeg”, onderstreepte het Spaanse El Pais. Zelfs in Brazilië, de grote rivaal van La Albiceleste, kreeg de overwinning van de Argentijnse “broers” en de bekroning van Messi, “de beste die het heel hard verdiende de beker te winnen”, veel lof in dagblad O Globo.

Met de drie Franse doelpunten, waarvan twee penalty’s, speelde ook Kylian Mbappé zich in de geschiedenisboeken. Het Franse Libération bracht dan ook een even groot eerbetoon aan de “legendarische Messi en Mbappé” en verdeelde zijn voorpagina over de twee rivalen in Doha, maar teamgenoten bij Paris Saint-Germain.

L’Equipe richtte zich, niet verrassend, op “een ongelooflijke Mbappé die het nodige lef toonde”. Maar ook de Gazzetta dello Sport prees “Mbappé, een fenomeen als geen ander”, terwijl de Süddeutsche Zeitung hulde bracht aan de Franse aanvaller en zijn “individuele prestatie voor de geschiedenisboeken van het voetbal”.