Wereldkampioen snooker Luca Brecel beleeft ‘mooiste moment van zijn leven’

“Ik had er makkelijk in de eerste ronde uit kunnen gaan, maar maakte een goede break in het laatste frame tegen Ricky Walden en daarna heb ik hier mijn beste snooker geproduceerd. Nadat ik hier al die jaren geen enkele wedstrijd kon winnen, is dit irreëel.”

Brecel zag Selby van 16-10 tot 16-15 terugkomen. "Bij 16-13 had ik al het gevoel dat ik het niet ging redden. Ik was te nerveus, kon mijn shots niet meer spelen en potte geen enkele lange bal meer. Het goede gevoel was helemaal weg. Ik had één goede kans nodig om er weer bovenop te komen. Die kreeg ik en daarna voelde ik me weer wat meer relaxed. Ik moest een voorsprong behouden. Was het 16-16 geworden, dan was de winnaar bekend. Die 17 moest echt wel op het scorebord komen. In het laatste frame wist ik dat ik niet meer zou falen.”

“Het ene moment verwacht je niet meer te winnen, het volgende sta je de tafel leeg te spelen voor de wereldtitel”, aldus Brecel nog. “Als je het WK wint krijg je 500.000 pond, oké geweldig, maar het enige waar ik nog aan kon denken was dat ik dat moment wou delen met mijn familie. Dat was voor mij de grootste motivatie. Het zal nog een tijdje duren voordat dit helemaal tot me doordringt. De voorbije twee weken waren ongelooflijk en deze trofee is prachtig!”

Gedoemd

"De vorige keren dat ik hier speelde, had ik het telkens lastig. Geen idee wat er nu anders was. Ik was gewoon nooit op mijn best. Twee keer verloor ik met 10-9. Telkens als ik er dichtbij kwam, haperde het en slaagde ik er niet in onder druk te presteren, wat in andere toernooien net een van mijn kwaliteiten is. Ik kreeg echt het gevoel dat deze plaats voor me gedoemd was. Dit zal mijn leven veranderen. Ik ben zeker dat dit me op weg zal zetten naar nog mooie prestaties. Ik hoef nu geen enkele druk meer te voelen. De ultieme droom heb ik immers al verwezenlijkt."

Brecel hoopt dat zijn prestatie de sport in België een boost zal geven. "De interesse in snooker is de jongste dagen geëxplodeerd in mijn land. Ik weet niet wat er nu zal gebeuren, maar kijk er alleszins naar uit." "Eerder op Eurosport mocht Brecel zich in het Nederlands tot de Belgische fans richten. "Heel erg bedankt voor de steun", zei hij. "Ik heb zoveel berichten gehad. Het is heel moeilijk om ze allemaal te beantwoorden, maar ik doe mijn best en probeer ze allemaal te lezen. Dit is ook voor jullie, voor de fans die altijd in me blijven geloven zijn. Het is een ongelooflijke rit geweest.”

Via Twitter kreeg Brecel al heel wat felicitaties uit de Belgische sportwereld (onder meer van Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Steven Defour, Marc Sergeant...) en ook van collega"s. "Gefeliciteerd. Een ongelooflijke prestatie, je hebt het helemaal verdiend, geniet ervan" postte Ronnie O'Sullivan.

"Had ik het niet gezegd? Proficiat Luca", tweette Mark Williams, die in januari via hetzelfde medium al voorspelde dat Brecel wereldkampioen zou worden. "Gefeliciteerd met een verbluffende prestatie de voorbije zeventien dagen en vooral in de finale. Dit toernooi winnen is ongelooflijk moeilijk en voor een niet-Brit is het nog tien keer lastiger. Een enorme verwezenlijking", klonk het bij Judd Trump, net als O'Sullivan en Williams een voormalige wereldkampioen.