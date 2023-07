Werd Émile aangereden door auto of tractor? Zoektocht naar Franse kleuter gaat verder

“Ondanks alle zoekwerk hebben we het kind nog niet kunnen lokaliseren”, verklaarde prefect Marc Chappuis maandagavond tijdens een persconferentie. Vandaag gaat de zoektocht verder, sinds deze ochtend is Le Vernet volledig afgesloten. Alleen dorpsbewoners mogen nog in en uit het dorp. “Ik vraag de mensen om niet naar deze plek te komen, die afgesloten zal zijn voor iedereen van buiten het dorp, zodat we nieuwe zoekacties op touw kunnen zetten”, waarschuwt Rémy Avon, de officier van justitie in Digne-les-Bains.

Momenteel lijken de speurders zich te focussen op de piste dat de peuter is aangereden door een gemotoriseerd voertuig zoals een auto of tractor. Dorpsbewoners en potentiële getuigen worden verhoord om nieuwe aanwijzingen te vinden, zo weten het Franse dagblad La Provence en BFMTV. Speurders proberen aan de hand van telefoniegegevens vast te stellen wie zich in de buurt van Haut-Vernet bevond toen de kleine Émile daar verdween. Enkele tientallen gendarmes en militairen zijn ter plaatse “op zoek naar sporen”.

Émile verdween zaterdagnamiddag, kort nadat hij bij zijn grootouders was afgezet. Beeld RV

“Alle hypotheses worden onderzocht”, verklaarde burgemeester François Balique vanmorgen nog aan BFMTV. Hij is van mening dat een misdrijf “zo goed als onmogelijk” is. Het gehucht telt slechts een vijftiental huizen en een dorpsplein. “Je ziet hier alles gebeuren, iemand die je nog nooit hebt gezien, wordt meteen gespot. We zitten echt in een landelijk gebied. Als je naar dit gehucht komt, is dat alleen om de bewoners te zien”, legde hij uit. Toch houden de speurders er nu rekening mee dat de peuter is aangereden door een auto of tractor.

De voorbije dagen zochten zo’n 800 mensen mee naar Émile. In eerste instantie werd gezocht in een perimeter van 5 kilometer rond het gehucht waar de kleuter verdween. Tijdens de zoekactie met helikopters werd er zelfs een ingesproken boodschap van zijn moeder afgespeeld om het kind gerust te stellen, moest hij zich ergens verstopt hebben. Alle huizen werden doorzocht, maar daar werd geen enkel spoor aangetroffen. “Alle pistes liggen nog op tafel”, beklemtoonde procureur Rémy Avon.

Beeld AFP

De kleuter verdween zaterdagnamiddag, kort nadat hij bij zijn grootouders was afgezet. “Het is een onbesproken familie”, aldus de bewoners van het kleine dorp. Volgens het Franse dagblad La Provence maakten de grootouders hun auto klaar om erop uit te trekken terwijl Émile een dutje aan het doen was. Maar blijkbaar is hij toen aan hun aandacht ontsnapt en in de tuin beland. De grootouders van het kind waarschuwden zaterdag omstreeks 18 uur de hulpdiensten.

De politie beschouwde de verdwijning meteen als zeer onrustwekkend. Twee getuigen zouden het jongetje in een straat verderop hebben gezien. “Sindsdien zijn we het spoor bijster”, verklaarde de officier van justitie van Digne-les-Bains, Rémy Avon, zondag tijdens een persconferentie.