Welke vragen hebt u over wonen in Vlaanderen? Stel ze aan onze woonexpert Pascal De Decker

Zijn woningen wel zo onbetaalbaar geworden als we denken? Doet onze overheid voldoende om de woonnood aan te pakken? En hoe krijgen we onze woningmarkt futureproof? De voorbije maanden doken journalisten van De Morgen in officiële databanken, op zoek naar antwoorden. Hebt u toch nog vragen over wonen in Vlaanderen? Stel ze via onderstaand formulier. Woensdag verschijnen de antwoorden van expert Pascal De Decker op de website van De Morgen.