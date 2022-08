Wel experts, geen dagelijkse stroom BV’s: Play4 waagt zich na tien jaar weer aan dagelijkse talkshow met Gert Verhulst

Exact tien jaar na het mislukte experiment met De kruitfabriek pakt Play4 dit najaar opnieuw uit met een dagelijkse live talkshow rond de actualiteit. In De tafel van vier zullen telkens vier gasten het nieuws van de dag becommentariëren. Gert Verhulst is presentator van dienst.

De coronacrisis zorgde bij Play4 naast pieken in de kijkcijfers ook voor behoorlijk wat frustratie. Waar VTM en VRT in nieuws- en actuaprogramma’s ruimschoots aandacht konden besteden aan de pandemie, bleven de kijkers van de Play-zenders op hun honger zitten. Wie wilde weten of de besmettingscijfers nu stegen of daalden, hoe het zat met de vaccinatiecampagne of wie snakte naar de mening van Marc Van Ranst en co. over de gang van zaken, moest bij de concurrentie gaan shoppen. Nergens in het zendschema van de Play-zenders stond een programma dat kon inspelen op het nieuws waar iedereen op dat moment over praatte.

“We misten relevantie”, zegt programmadirecteur Annick Bongers. Een gevoel dat, eens de coronacurves naar beneden bogen, bleef leven. “De oorlog in Oekraïne, de opwarming van het klimaat en de gevolgen daarvan, de economische crisis... de wereld staat nog steeds in brand. Daar willen we als zender op kunnen inspelen.” Dus kwam het plan om een dagelijkse actuashow te maken opnieuw op haar bureau terecht. Een idee dat tien jaar geleden nochtans in de onderste schuif was beland.

Toen moest De kruitfabriek, een talkshow met Tom Lenaerts als presentator en een redactie vol bekende koppen, de nagelnieuwe zender VIER op de kaart zetten. Maar de kijkcijfers bleven achterwege, het peperdure programma slaagde er niet in de torenhoge ambities waar te maken en na amper zes maanden sloot De kruitfabriek de deuren. In de jaren die volgden, kon wie carrière wilde maken bij de SBS-zenders de woorden ‘actua’ en ‘talkshow’ maar beter niet in dezelfde zin gebruiken.

Nieuw experiment

Maar tijd heelt alle wonden en na tien jaar is de tijd rijp voor een nieuw talkshowexperiment. Deze keer onder leiding van Gert Verhulst en met minder uitgesproken ambities dan bij de eerste poging. “Het concept is heel basic”, legt Bongers uit. “Elke dag komen om 20 uur vier mensen bij Gert aan tafel zitten en samen hebben ze het over het nieuws van de dag. Dat kan de transfer van Dries Mertens naar Galatasaray zijn, maar ook de drugsoorlog in Antwerpen of de stijgende energiefactuur. Zolang het maar onderwerpen zijn die de mensen effectief bezig houden.”

De onderwerpen worden met enige sérieux behandeld. Het is niet de bedoeling dat bij De tafel van vier de gebruikelijke stroom BV’s passeert. Zonder een kopie van De afspraak te willen worden, wil het programma wel degelijk experts met een gedegen mening rond de tafel krijgen. Met het oog daarop werd een redactie uitgebouwd onder leiding van voormalig VRT-journalist Karl Leenknegt.

Dan is het op zijn minst een gok om zo’n programma door Gert Verhulst te laten presenteren. Die stond immers tot voor kort met Samson op het podium en is de ster van zijn eigen realitysoap. Wat talkshowervaring betreft moet hij het met niet meteen op veel sérieux te betrappen titels als Gert Late Night en De Cooke & Verhulst show stellen. Maar Bongers ziet dat anders. “Gert voelt als geen ander aan welke onderwerpen leven. En hij kan en durft daar ook de juiste vragen bij te stellen. Hij was bovendien al langer vragende partij voor een format waarin hij ook echt eens dieper op een bepaald thema kan ingaan.”

Dat het voor Verhulst een uitdaging wordt om De tafel van vier met de rest van zijn bezigheden te combineren, is een understatement. Zeker omdat het de bedoeling is om het programma – dat van maandag tot donderdag om 20 uur live wordt uitgezonden vanuit de Antwerpse Zuiderkroon, dat tegenwoordig Play Zuid heet – quasi het hele jaar door in het zendschema te houden. Om dit voor de presentator haalbaar te houden wordt er wel gedacht aan een soort beurtrol waarbij er op langere termijn een poule van een drietal presentatoren elkaar kunnen afwisselen.

Bouwstenen

De nieuwe talkshow moet een van de belangrijkste bouwstenen worden van het vernieuwde en vereenvoudigde zendschema bij Play4. Bongers wil namelijk niet langer puzzelen en schuiven met programma’s om de concurrentie met andere zenders te ontlopen of net aan te gaan. “De tijd van het traditionele televisiekijken is voorbij. Zeventig procent van ons publiek kijkt uitgesteld.”

Bongers haalt het voorbeeld van Nonkels boven. De tweede aflevering van die populaire fictiereeks was live goed voor 150.000 kijkers. Op de dag van uitzending kwamen daar nog 500.000 kijkers bij die het programma uitgesteld bekeken. Een week later was diezelfde aflevering goed voor in totaal zowat 1 miljoen kijkers. “Daarom kiezen we er voortaan voor om op weekdagen telkens om 21 uur een grote titel in het schema te zetten, die onze kijkers daarna kunnen bekijken op het moment dat hen dat best uitkomt.”

De eerste tien weken van het najaar wordt die primetime gevuld door De allerslimste mens ter wereld, waarin de beste kandidaten van de afgelopen jaargangen het tegen elkaar opnemen. Daarna staat onder andere een nieuw seizoen van Over de oceaan gepland met onder meer Ella Leyers, Gert Verheyen en Jonas Geirnaert als scheepsmaatjes. Nieuwbakken presentator Alex Agnew mag dan weer de kandidaten de stuipen op het lijf jagen in Fear Factor. En James Cooke helpt mensen die bij hun verbouwing een duwtje in de rug kunnen gebruiken in Extreme makeover Vlaanderen.