Weinig partijen slagen erin zichzelf met zoveel passie in de eigen voet te schieten als de Open Vld

Weinig partijen slagen erin zichzelf met zoveel gloed en passie in de eigen voet te schieten als de Open Vld. Dat is de afgelopen week alweer bewezen. De Vlaamse liberalen offerden met Eva De Bleeker hun eigen staatssecretaris voor Begroting op, omdat die door voorzichtigheid en/of politieke onhandigheid het wankele regeringsbeleid te kijk had gezet. Pogingen van premier De Croo om het gezag te herstellen keerden als een boemerang terug, toen bleek dat de opgestapte staatssecretaris het wellicht toch bij het rechte eind heeft over de onderschatting van het begrotingstekort.

Het resultaat: iedereen weet nu dat er iets niet pluis is met die begroting. De kritiek vanuit de Europese Commissie haalde daardoor de voorpagina van de krant. “Het is alsof Johan Vande Lanotte zou hebben toegeven dat het beruchte Zilverfonds schone schijn was, maar dan van premier Verhofstadt had moeten zeggen dat dit fout was om toe te geven”, stelde econoom Ivan Van de Cloot in een messcherp opiniestuk.

Vuur uit eigen rang blijkt evenwel eens te meer het gevaarlijkste vuur te zijn. De intrede van de nieuwe staatssecretaris, Alexia Bertrand, jaagt ook de spanning tussen Open Vld en MR naar nieuwe hoogtes. De ruzie is dan wel weer officieel bijgelegd, velen gaan ervan uit dat het enkel wachten is op een nieuwe provocatie van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

En dan zwijgen we nog over het uiteindelijke plafond op de gasprijzen waarover de Europese Unie eindelijk een akkoord bereikte. Een maat voor niets, vrezen experts. Alweer pijnlijk voor premier De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten die hoog inzetten op deze Europese regeling.

Energiebeleid blijft ook de Vlaamse regering onder druk zetten. Coalitiepartner cd&v wil dat bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) haar verzet staakt tegen de nieuwe berekeningswijze voor de stroomfactuur. De kwestie is urgent, want de nieuwe rekenwijze met het zogenaamde capaciteitstarief moet op 1 januari ingaan. Regulator Vreg legde deze week nog eens uit wat er gaat veranderen. Een moeilijke kwestie, op een moment dat vele mensen al met angst de volgende stroomfactuur afwachten.

