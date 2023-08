Weggeefactie met PlayStations van influencer leidt tot rellen in New York

De 21-jarige influencer Kai Cenat had op social media aangekondigd dat hij naar Union Square zou gaan om daar PlayStation 5 gameconsoles, computers en keyboards weg te geven. Op vrijdag was de oproep al twee miljoen keer bekeken, schrijft NBC News. Duizenden jongeren stroomden samen op Union Square. Amerikaanse media melden dat er zo'n 2.000 mensen op de been waren. De weggeefactie zou beginnen om 16.00 uur, en een uur daarvoor was het park al gevuld met mensen.

De samenscholing liep uit de hand en er werd met stenen en vuurwerk gegooid. “De mensen bloedden uit hun gezicht, het was een oncontroleerbare situatie”, zei de New Yorkse politiechef Jeffrey Maddrey op een persconferentie. Hij vertelde dat er duizend politieagenten nodig waren om de menigte te verspreiden.

Kai Cenat, de influencer die aankondigde onder andere gratis PlayStations weg te geven, wordt toegejuicht Beeld Getty Images

NBC News meldt dat de politie 65 personen arresteerde, waarvan er 30 minderjarig waren. Ze werden opgepakt voor het gooien van flessen, vuurwerk, stenen en verfpotten van een nabijgelegen bouwplaats. Drie agenten raakten gewond, vertelde Maddrey. Cenat werd meegenomen voor verhoor, maar werd niet officieel gearresteerd.

Maddrey vertelde dat Cenat waarschijnlijk aanklachten kan verwachten voor het aanzetten tot een rel en onwettige samenkomst, schrijft NBC News.

Cenat is vooral bekend door zijn filmpjes op de streamingdienst Twitch. De influencer heeft op die dienst zo’n 6,5 miljoen volgers.