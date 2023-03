Weervrouw Jacotte Brokken volgt Frank Deboosere op: ‘Dit stond al een hele tijd op mijn bucketlist’

Brokken is voor het grote publiek nu nog een nobele onbekende. In 2019 nam ze als jonge mediamaker deel aan de talentenwedstrijd Studio Dada op Studio Brussel. Sindsdien werkte ze als digital creative bij onder meer Culture Club, VRT Innovatie en De warmste week. Met een masterdiploma chemie en een postgraduaat Digital Content Creation op zak probeert ze wetenschapsjournalistiek in alle mogelijke vormen - denk bijvoorbeeld aan TikTok en podcasts - naar een breed publiek te brengen. Daarnaast doceert ze klimaatjournalistiek aan de Arteveldehogeschool.

Vanaf begin april wordt ze een van de gezichten van het VRT-weerbericht. Ze zal zowel op radio, televisie als online te volgen zijn. Brokken zal twee dagen per week als weervrouw aan de slag gaan op alle platformen. Ze zal op 3 april voor het eerst te horen zijn op Radio 2 rond 11.30 uur. Diezelfde dag maakt ze haar televisiedebuut op Eén om 20.10 uur.

Brokken laat weten enorm enthousiast te zijn over deze kans om zich op een nieuw stukje wetenschapscommunicatie te smijten. “Want dat is uiteindelijk ook wat het weer is: de complexe weermodellen en voorspellingen van het KMI vertalen naar een handig en verstaanbaar weerbericht voor een breed publiek. Ik heb al heel wat ervaring met wetenschap brengen op sociale media en in onlinevideo. Datzelfde op radio en tv klaarspelen, stond al een hele tijd op mijn bucketlist.”