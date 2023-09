Weerbericht: warm en zonnig weekend in aantocht

Zaterdag wordt het zonnig met eventueel wat hoge wolkensluiers of enkele onschuldige stapelwolkjes. De maxima liggen tussen 26 graden in de Hoge Venen en 30 tot 33 graden in Vlaanderen bij een zwakke variabele wind.

Zaterdagavond en -nacht is het rustig en helder tot lichtbewolkt. Vooral over het westen van het land verschijnen er wat meer hoge wolkenvelden. De minima liggen tussen 14 graden in sommige Ardense valleien en 21 graden in de grote steden.

Ook zondag blijft het warm en zonnig, met soms wat meer hoge wolkenvelden. De maxima liggen tussen 26 graden op de Ardense hoogten en 32 graden in het centrum.

Maandag is het eerst in vele streken nog vrij zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf in het westen. In de late namiddag of avond (en daaropvolgende nacht) zijn enkele plaatselijke buien mogelijk, eventueel met onweer. De maxima variëren van 23 graden aan zee en 29 graden in de Kempen.

Dinsdag wordt het wisselvallig met afwisselend zon en wolkenvelden en lokaal intense onweersbuien. Het wordt gevoelig koeler, met nog maxima tussen 19 en 23 graden. Woensdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft vaak droog. De maxima schommelen tussen 17 en 21 graden.

Ook donderdag is het overwegend droog met brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum. Vrijdag zijn er brede zonnige perioden en is het vaak droog bij maxima rond 23 graden in het centrum.