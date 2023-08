Weerbericht. Nog hele week wisselvallig en fris

Dinsdagavond neemt de buienneiging af en krijgen we tijdelijk meer opklaringen. Later vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten snel toe en geleidelijk gaat het opnieuw regenen. De minima schommelen tussen 12 en 16 graden bij een matige wind die tegen het eind van de nacht lokaal al vrij krachtig wordt.

Woensdag trekt eerst een actieve regenzone vanaf het westen over ons land. In de loop van de dag wordt het eerder wisselend bewolkt vanaf de kust met soms buien die stevig en mogelijk onweerachtig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 21 à 22 graden elders. De wind is matig tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 70 kilometer per uur en aan de kust tot 80 kilometer per uur.

Donderdag wordt een zeer wisselvallige en frisse dag met regen of buiige neerslag. Enkele donderslagen zijn mogelijk. De maxima klimmen niet hoger dan van 15 tot 19 graden. De wind blijft strak.

Vrijdag blijft het wisselvallig met opklaringen en wolken. In de loop van de dag vallen er opnieuw buien met kans op onweer. De maxima schommelen van 15 tot 19 graden. De wind is matig en aan zee soms vrij krachtig.

Ook zaterdag worden nog buien en aanhoudend koel weer verwacht met maxima van 15 tot 19 graden. De wind is matig.