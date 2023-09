Weer chaos in Vuelta: vluchter Kämna wint

De dag voor de rustdag kreeg het peloton in de Vuelta nog een lastige etappe voorgeschoteld. De aankomst lag bovenop de onregelmatige Alto Caravaca da la Cruz. Een nieuwe afspraak voor de klassementsmannen. Remco Evenepoel hoopte naar eigen zeggen brandstof te halen uit de frustraties van gisteren.

Nog voor men aan het klauterwerk begon, stond de koers al in vuur en vlam. Jumbo-Visma draaide van bij de start het gashendeltje open en reed het hele peloton aan flarden. Een groep van 13 met daarbij zeven renners van de geel-zwarte brigade zonderde zich af, ook Evenepoel was op de afspraak.

Beeld Photo News

Klassementsmannen als Mas, Ayuso en Almeida hadden zich wél laten ringeloren en moesten achtervolgen. Op de eerste beklimming van de dag kwam het tot een samensmelting. Het sein voor acht dapperen om hun vleugels te spreiden. Het peloton nam even de tijd om op adem te komen en gunde de kopgroep acht minuten voorsprong.

De rust daalde neer over de etappe, maar met de wind en de open vlaktes loerde het gevaar om elke hoek. Op zo’n 80 kilometer van het einde stak Evenepoel de koers nog eens in brand. Het peloton brak opnieuw, Cian Uijtdebroeks belandde in een achtervolgende groep. Maar opnieuw plooide het accordeon dicht. Tussen al dat geweld door maakte de voorsprong van de vluchters bokkensprongen, maar ze kregen toch de zegen van de favorieten; zij mochten strijden om de ritzege.

Intussen bleek wel dat het laatste deem van de slotklim besmeurd was met modder. Daardoor besliste de organisatie om de tijdsopname op 2,05 kilometer van het einde te leggen. Op de slotklim toonde Kämna zich al snel de beste van de vluchters. De Duitser van Bora-Hansgrohe kwam solo binnen op de top en won na etappes in de Tour en de Giro nu ook een rit in de Vuelta.