Week start zonnig en warm, hittegolf op komst

Aan zee komt het kwik niet hoger dan 22 graden, dankzij een verkoelende wind uit het noorden tot het noordoosten. Ook in het binnenland waait de wind zwak tot matig uit noord tot noordoost, meldt het KMI.

Vanavond lossen de stapelwolkjes op en maandagnacht wordt de hemel zo goed als helder. De minima liggen tussen 9 graden in de Ardennen en 16 graden in Belgisch-Lotharingen. In de Ardense valleien kan het kwik lokaal wat dieper dalen. De wind waait zwak tot matig uit noord, ruimend naar noordoost. Aan zee en op de zuidelijke flank van de Ardennen waait de wind matig.

Morgen wordt het zonnig met ten hoogste enkele stapelwolken in Laag- en Midden-België of een paar hoge wolkensluiers. Het kwik bereikt zomerse waarden met maxima van 22 graden aan zee, 25 of 26 graden in de hoge Ardennen, 28 graden in het centrum en 30 graden in Belgisch-Lotharingen. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit noordoost tot noordnoordoost.

Warmste week van het jaar

“De volgende dagen breidt een uitgestrekt hogedrukgebied met kern boven de Britse Eilanden zich uit naar het zuiden van Scandinavië. Langs de zuidelijke flank ervan stroomt dan alsmaar warmere continentale lucht naar onze regio”, meldt het KMI.

“Vanaf zondag kunnen de temperaturen op veel plaatsen al oplopen tot 25 graden of meer. In het midden van de week verwachten we in veel streken maxima van meer dan 30 graden. Op het einde van de komende week en volgend weekend kan het kwik de grens van 35 graden bereiken of lokaal zelfs overschrijden.”

Volgens het KMI wordt het wellicht de warmste week van het jaar. Daarom vaardigt het KMI voor de volgende dagen een gele waarschuwing uit. Deze hittegolf kan blijven duren tot na het volgende weekend. Aangezien het KMI voor het einde van de week maxima van meer dan 32 graden verwacht, wordt voor het binnenland de waarschuwing vanaf woensdag opgeschaald tot oranje.

Bij ‘code oranje’ voor hitte wordt opgeroepen om bepaalde maatregelen te nemen zoals regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.