‘We zitten op een kantelpunt’: wapenexport vanuit Vlaanderen op recordhoogte

De vergunde Vlaamse uitvoer van militaire goederen bedroeg in 2021 in totaal 143 miljoen euro, een record. “Deze evolutie heeft in hoofdzaak te maken met één grote vergunde transactie naar de Verenigde Staten in 2021”, zei minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdag bij de voorstelling van het jaarverslag Wapenhandel in het Vlaamse parlement.

Toch is het allicht geen tijdelijke schommeling. In de eerste zeven maanden van dit jaar is er al voor 491 miljoen euro aan exportvergunningen goedgekeurd. In een advies aan de Vlaamse regering dat De Morgen kon inkijken, spreekt het Vlaams Vredesinstituut over ‘een kantelpunt’.

“Er is een einde gekomen aan decennia van minder investeringen in defensiebudgetten en de Oekraïne-crisis heeft die trend verder versterkt”, zegt Diederik Cops van het Vlaams Vredesinstituut, een onderzoeksinstelling van het Vlaams parlement.

Deze zomer maakte de federale regering bekend dat het budget van defensie tot 2030 omhooggaat met meer dan 10 miljard euro. Deze investeringstrend zet zich ook elders verder. De EU heeft een defensiefonds opgericht dat tot 2027 elk jaar 1,2 miljard euro uittrekt voor onderzoek en ontwikkeling, waaraan ook Vlaamse bedrijven deelnemen.

Was de defensie-industrie vroeger een eerder afgesloten ecosysteem van gespecialiseerde bedrijven, dan krijgen er nu ook gewone bedrijven en onderzoeksinstellingen vragen uit de militaire wereld. Het gaat bijvoorbeeld om grote spelers zoals IMEC, maar ook start-ups. Het Leuvense Epic Blue ontwikkelt artificiële intelligentie voor hulpverleners, die ook in een militaire context handig kan zijn.

“Uit ons onderzoek blijkt dat bij een aantal civiele spelers weinig kennis en bewustzijn is”, zegt Cops. “Wat als deze technologie in verkeerde handen valt? Het kan je ook tot doelwit maken van landen als Rusland of China die op zoek zijn naar jouw kennis of technologie. Je kan niet zomaar publiceren over je onderzoeksresultaten. Je moet beseffen dat het geen neutrale producten zijn.”

Vlaanderen probeert bovendien een eigen exportbeleid te voeren, met aandacht voor mensenrechten en om niet in bepaalde conflicten te worden meegesleurd. Zo weigerde het vorig jaar vergunningen van vliegtuigonderdelen die in Marokko zouden terechtkomen, en van kogelwerende kledij voor de ordediensten van Vietnam.

“Als je steeds meer in een context komt waarin de federale overheid of Europa beslist in welke projecten het meestapt, dan beperkt dat de beslissingsmacht van de Vlaamse overheid”, waarschuwt Cops. “Vlaanderen weigert leveringen aan Saudi-Arabië, maar wat doe je bijvoorbeeld als het A400M-vliegtuig aan dat land wordt doorverkocht?”

In het verleden was er al kritiek over de vleugelonderdelen uit Vlaanderen voor A400M-toestellen voor Turkije. Verschillende parlementsleden vroegen de minister-president om een striktere controle op de eindgebruiker. Officieel is in ongeveer 80 procent van de exportvergunningen de eindgebruiker ongekend. Als er meerdere landen afnemen, vermeldt de vergunning enkel ‘industrie’. Jambon wil laten onderzoeken of het haalbaar is om voortaan de verschillende potentiële eindgebruikers te vermelden.