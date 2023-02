‘We wisten van niets’: Vlaanderen en Brussel wijzen elkaar met de vinger na ‘onverwachte’ aankomst van 163 asielzoekers

Wat is er gebeurd?

Woensdagmiddag werden 163 asielzoekers uit het kraakpand met vier bussen overgebracht van de Paleizenstraat naar het Ibishotel in Ruisbroek, een deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw. Het gaat om alleenstaande mannen voor wie geen plaats was in de noodopvang.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had er 60 kamers afgehuurd voor een tweetal weken. De beslissing kwam echter op veel kritiek te staan, aangezien het lokaal bestuur van de gemeente, de politiezone en de Vlaamse regering naar eigen zeggen niet op de hoogte waren gebracht van de gang van zaken.

Wat zegt Vlaanderen?

Jan Spooren, de gouverneur van Vlaams-Brabant, zegt donderdag dat hij er niet op voorhand vanop de hoogte was gebracht van de overplaatsing naar Sint-Pieters-Leeuw. Pas omstreeks 12 uur kreeg hij een telefoontje van de directeur-coördinator van Halle-Vilvoorde, die kort voordien gebrieft was door die van Brussel.

“Ik heb op het moment dat de asielzoekers al op de bus stapten een klein beetje informatie gekregen”, zegt Spooren. “Maar er was absoluut geen overleg. Ik pik het niet dat sommigen nu zeggen dat ik wel al vroeger op de hoogte was.”

Ook burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth (N-VA), viel uit de lucht. “Om 13.30 uur is de eerste bus hier toegekomen”, zegt Desmeth. “Wij wisten van niks, niet ik en niet onze lokale politiezone. Niemand heeft mij gebeld. Het hotel wist sinds gisteren dat de asielzoekers zouden komen. Het is onaanvaardbaar.”

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) heeft inmiddels laten weten dat hij formeel protest aantekent bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). “Het is onaanvaardbaar dat minister Vervoort 163 Brusselse daklozen in Sint-Pieters-Leeuw onderbrengt zonder voorafgaand overleg met de burgemeester en de Vlaamse regering”, schrijft de minister op Twitter. “Zo gaan we niet om met lokale besturen. Zo gaan gewesten niet om met elkaar. Deloyaal gewoon.”

Ook minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zegt in een reactie “verbijsterd” te zijn over de gang van zaken. “Zonder medeweten van een burgemeester toeristische infrastructuur inschakelen voor crisisopvang, is gewoonweg slecht bestuur.”

Wat zeg Brussel?

Ondertussen laat het kabinet van Brussels minister-president Vervoort weten dat er wel degelijk voorafgaand contact is geweest over het overbrengen van de asielzoekers.

De operationeel directeur van de Brusselse politiezone zou contact gehad hebben met de betrokken politiezone in Vlaams-Brabant en daarnaast zou de Brusselse gouverneur Sophie Lavaux ook contact opgenomen hebben met de Vlaams-Brabantse gouverneur Jan Spooren, klinkt het bij Vervoort. Wanneer dat contact dan zou hebben plaatsgevonden, is nog onduidelijk.

Vanuit Brussel klinkt ook dat het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) de lokale burgemeester op de hoogte ging brengen. Maar De Moor liet eerder al op Twitter weten dat ze het ‘betreurt’ dat er geen overleg was, dat ze dat zelf ‘altijd’ doet.

Noodopvang bewoners Paleizenstraat wordt georganiseerd door Brussels Gewest. Betreur dat er geen overleg is geweest met burgemeester, is iets dat ik altijd wél doe. Hotelopvang geen duurzame oplossing. Zal prioritair asielzoekers Sint-Pieters-Leeuw laten doorstromen nr Fedasil — Nicole de Moor (@Nicole_demoor) 15 februari 2023

Wat nu?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het hotel in Ruisbroek volgens burgemeester Desmeth afgehuurd voor dertien dagen. “Ze willen dus drie mensen per kamer steken. Ik zal erover waken dat als de dertien dagen aflopen, de opvang hier zal stoppen”, klinkt het.

Ook staatssecretaris De Moor erkent op Twitter dat hotelopvang ‘geen duurzame oplossing’ is.