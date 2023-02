‘We willen de verkeersveiligheid vergroten, niet de kassa spijzen’: dubbel zoveel snelheidsboetes voor kleine overtredingen

Eén kilometer per uur te snel rijden kost al gauw 60 euro. Een pestmaatregel, volgens sommigen.

“Het is inderdaad niet goedkoop, maar het is dan ook een soort boetedoening aan de maatschappij voor het gevaar dat je creëert. Alle studies tonen aan dat het niet de hoogte van de boete is die mensen trager doet rijden, maar de hoogte van de pakkans. Vandaar de vele controles en boetes.

“Maar eigenlijk ijveren wij voor een progressiever systeem: het rijbewijs met punten. Dat bestaat al in 22 van de 27 Europese landen en focust minder op betalen. Dat is beter, want zolang je de boetes kunt betalen, kun je in het huidig systeem gewoon overtredingen blijven begaan. Bij een rijbewijs met punten begin je met 12 punten gaat er per overtreding een punt af. Afhankelijk van de ernst kunnen dat er ook meerdere zijn. Als je een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, moet je bijvoorbeeld op cursus. En zakt je puntentotaal naar 0, dan verschijn je voor de politierechter. Die trekt je rijbewijs dan in en kan een bijkomstige straf geven. Maar voor zo’n systeem moet je gegevens kunnen bijhouden.”

Kan dat dan niet?

“Normaal wordt alles centraal bijgehouden in de centrale databank MACH. Men heeft daar vanuit justitie jaren aan gewerkt, maar de databank wordt niet optimaal gebruikt. Ooit is er het GAS 5-systeem uitgewerkt. Daarmee kunnen gemeenten zelf investeren in verkeersveiligheid en dus ook zelf boetes innen voor overtredingen van minder dan 20 kilometer per uur. Die boetes komen niet in dat centraal register. Je kunt in Mechelen tien overtredingen begaan zonder dat een magistraat in Antwerpen dat ziet.”

Stef Willems (Vias). Beeld rv

De controles op kleine overtredingen brengen ook wel 40 miljoen euro op.

“Van bovenaf pushte nog nooit iemand voor extra controles om zo de staatskas te spijzen. Dat zou heel vreemd zijn. We willen gewoon de verkeersveiligheid vergroten, niet de kassa vullen. Mensen die te snel rijden in je straat, één op de drie dodelijke ongevallen die veroorzaakt worden door te snel rijden: dát willen we oplossen. Zolang dat puntensysteem niet wordt goedgekeurd, zal het met dit soort boetes moeten.”

Zijn die kleine overtredingen dan zo gevaarlijk?

“Het risico hangt altijd af van de omstandigheden. Maar de kans op dodelijk letsel bij een voetganger verdubbelt als iemand 40 km/u in plaats van 30 km/u rijdt. En dat verhoogt exponentieel. Snelheid verhoogt het risico enorm. Hoe sneller je gaat, hoe groter de remafstand en impact, ook al gaat het over ‘maar’ 3 km/u meer.”

België past een correctie van 6 procent toe. Hoe werkt dat?

“Dat heeft te maken met de tolerantiemarge. Als je in het echt 129 km/u rijdt, word je beboet alsof je 121 reed. We voeren die marge in omdat we niemand onterecht een boete willen geven. Je krijgt bij wijze van spreken dus enkele kilometers per uur cadeau. Onder de 100 km/u bedraagt die marge 6 km/u, boven de 100 wordt dat 6 procent. In een zone 30 krijg je dus pas een boete vanaf 37 km/u, op de autosnelweg is dat vanaf 128 km/u. Wie op de autosnelweg bijvoorbeeld 124 rijdt, krijgt dus nog altijd geen boete.”

U zegt dat ook kleine snelheidsovertredingen veel risico’s inhouden. Waarom ligt de correctie in Nederland en Frankrijk dan op 3 procent en bij ons op 6 procent?

“We hebben hetzelfde soort meettoestellen als de Fransen en de Nederlanders, en die zijn op dezelfde manier geijkt, dus technisch gezien zouden we dat perfect gelijk kunnen trekken. Wat ons betreft mag dat ook. Maar dat kunnen wij niet beslissen.”