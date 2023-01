We verwelkomden 2023 met een forse daling van de gasprijzen, maar moeten toch een slag om de arm houden

Beste lezer,

Vorige week blikten we een laatste keer terug op 2022, vandaag kijken we vooral vooruit naar 2023. We leven momenteel in een wereld van onzekerheid. Toch mochten we het nieuwe jaar al meteen verwelkomen met een forse daling van de gasprijzen. Op dit ogenblik zitten ze zelfs onder het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Maar toch moeten we een slag om de arm houden. Als het voor een lange tijd erg koud wordt, zullen er toch weer problemen ontstaan, geven experts aan.

Positief nieuws is er ook voor onze spaarboekjes, waar de rentevoeten eindelijk weer in stijgende lijn zijn door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Ook voor de economie in het algemeen is dat goed nieuws, want lange periodes van nul procent zijn niet goed. Econoom Paul De Grauwe legt uit waarom: “Er worden te veel investeringsprojecten geselecteerd die op lange termijn niet renderend zijn. En te lage rentevoeten leiden tot buitensporig speculatief gedrag.” De stijgende beleidsrente is dus een goed teken: “We gaan betere tijden tegemoet.”

Het IMF en een aantal collega’s-economen zijn het oneens. Volgens hen wordt 2023 economisch nog zwaarder dan 2022. “Omdat de drie grootste economieën – de Verenigde Staten, de Europese Unie en China – allemaal tegelijk hun economische groei zien vertragen. Een derde van de wereldwijde economie loopt zo tegen een recessie aan”, zegt IMF-topvrouw Kristalina Georgieva. Verwarrend allemaal. Alles heeft te maken met de instabiliteit die er momenteel heerst in de wereld. Wat met de oorlog in Oekraïne? En met de coronacrisis in China?

Dat betekent dat het ook niet zo simpel om te adviseren wat u best met uw spaargeld doet. Enkele maanden afwachten, is zeker geen slechte raad. En wat geld steken in obligaties, die intussen toch weer twee à drie procent opbrengen. Heeft u plannen om een huis te kopen? Ook dan kunt u er best snel werk van maken. De verwachting is niet dat de vastgoedprijzen zullen dalen, terwijl de hypothecaire rentes wel nog in stijgende lijn zitten.

Bent u misschien een van de velen die de afgelopen weken de dartssport ontdekt heeft dankzij het wereldkampioenschap dat op VTM2 te zien was? Dat is geen toeval: de sport is aan een echte opmars bezig en wordt intussen uitgezonden in 130 verschillende landen. Niet voor niets ging de Engelse winnaar Michael Smith met 564.000 euro prijzengeld aan de haal, zelfs meer dan Tourwinnaar Jonas Vingegaard.

Nog altijd niks in vergelijking met Cristiano Ronaldo. De Portugese topvoetballer tekende eind vorige week voor het Saudische Al-Nassr, waar hij de volgende 2,5 jaar 500 miljoen euro zal verdienen, een verdubbeling van zijn huidige vermogen. Daarmee schaart hij zich binnenkort bij het selecte kransje van sportmiljardairs. Toch een pleister op de wonde voor zijn vroege uitschakeling op het WK, waar grote rivaal Lionel Messi met de wereldtitel ging lopen.

