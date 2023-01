‘We hebben moeten zoeken om ondanks onze sterke karakters dichter bij elkaar te komen’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben negen De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

Volgens journalist Luke Harding voert de “messianistische” Russische leider Vladimir Poetin in Oekraïne “een genocidaal project" uit. Dat maakt hij op uit getuigenissen en bewijzen die hij onderzocht voor zijn boek Invasie. “Er is geen sprake van willekeurige moorden. Er zijn bewijzen van systematische terreur.”

Oekraïense soldaten nemen een Russische militair gevangen aan de frontlijn in Donetsk. Beeld Luke Harding, Anadolu Agency via Getty Images

2. Thibau Nys en moeder Isabelle Nijs: ‘Ik woon nu nog afwisselend bij mama en papa, en daardoor heeft mijn leven te weinig structuur naar mijn zin’

De jongste is 20, wielrenner en rijdt morgen het BK veldrijden. De oudste is 41 en specialiseerde zich als kapster in pruiken en haarstukjes voor kankerpatiënten. Thibau Nys en Isabelle Nijs, zoon en moeder.

“We hebben een manier moeten zoeken om ondanks onze sterke karakters wat dichter bij elkaar te komen en ik denk dat dat goed ­gelukt is.”

Thibau Nys en zijn moeder Isabelle Nijs. Beeld Wouter Van Vooren

3. ‘Af en toe komen mannen van het zesde naar beneden om eten te stelen. Je verzet je beter niet als ze je viseren. Het beste is: in groep blijven’

Elke dag wordt het door asielzoekers gekraakte kantoorgebouw in de Paleizenstraat in Schaarbeek meer een jungle, waar alleen nog de wet van de sterkste geldt. Wij spraken er met hulpzoekenden. “Elke avond wordt er gezopen, gesnoven en vooral gevochten.”

Bloed, gebroken ruiten en vechten om eten: in Paleizenstraat 48 is het ieder voor zich. Beeld Aurélie Geurts

4. Elodie Ouedraogo en Jonas Geirnaert: ‘De oceaan oversteken is als een bevalling, uiteindelijk vergeet je alle horror en blijven alleen de fijne herinneringen over’

Ze hebben allebei niks met boten, laat staan met zeilen. Toch wagen Jonas Geirnaert en Elodie Ouedraogo zich in Over de oceaan aan de oversteek van de Atlantische Oceaan. “De bikinifoto’s van Ella Leyers hebben me overtuigd om mee te gaan.”

Elodie Ouedraogo en Jonas Geirnaert. Beeld Joris Casaer

Het wordt weer een cruciaal jaar. Overleeft Vivaldi 2023 of moet Groen snel een crisis uitlokken? Komt er een nieuwe middenpartij of moet de kiezer de oude eerst nog slopen? Joël De Ceulaer schrijft een essay over breuklijnen, critici en een intiem verschil tussen N-VA en Vlaams Belang. “Er is volgens mij maar één partij die vandaag Vivaldi kan laten vallen en daarmee scoren: Groen.”

Beeld Philippe Callant

6. Acteur Tijmen Govaerts: ‘Als ik hier rondloop in Brussel, kan ik alleen maar vaststellen: dit is hoe de toekomst er zal uitzien’

Acteur Tijmen Govaerts (28) is niet meer van het scherm weg te slaan. Hij was te zien in de recentste Dardenne-film en vanaf volgende zondag zit hij als rijkswachter de Bende van Nijvel op de hielen in de prestigieuze reeks 1985.

Maar ondanks het succes wil hij zich tegen de onzekerheid en de grillen van het vak wapenen. “Hoe zorg ik ervoor dat het hierna niet bergaf gaat? Die vraag houdt me wel bezig.”

Tijmen Govaerts. Beeld Damon De Backer

7. Nieuwe keizerin van het Vlaams-nationalisme: de snelweg naar een echte topjob voor Zuhal Demir ligt open

Het Vlaams-nationalisme heeft een nieuwe keizerin en ze luistert naar de naam Zuhal Demir. De vijfduizend leden van N-VA lieten daar op het nieuwjaarsfeest in de Mechelse Nekkerhal geen twijfel over bestaan. Terwijl haar fanbase haar binnen fêteerde, werd ze buiten door boze boeren uitgejouwd. “Jij bent geen politica. Jij bent een filmster.”

Beeld Wouter Van Vooren

8. Jan Jaap van der Wal over zijn latenightshow: ‘We hebben Gert Verhulst niet van de gevel gehaald om het een half jaar vol te houden’

Juist omdat de wereld niet zo ideaal is, mag er al eens mee gelachen worden. Sinds zondag is Jan Jaap van der Wal (43) de host van zijn eigen satirische latenightshow. “Ik ga de wereld graag aan: borst vooruit en broek open.”

Jan Jaap van der Wal. Beeld Rebecca Fertinel

9. Ann Wauters: ‘Wat liefde met je doet is het mooiste wat er bestaat. Waarom zou je dat in hokjes proberen te duwen?’

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: basketballegende Ann Wauters (42). Wie is zij in het diepst van haar gedachten? “Afzien, ik kan daarvan genieten. Telkens de lat een beetje hoger leggen, dat hoort er voor mij bij.”

