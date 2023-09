‘We hebben er ook onze slaap voor gelaten’: Antwerps bisschop Bonny reageert op ‘Godvergeten’

Antwerps bisschop Johan Bonny hekelt dat de kerk niet gehoord werd in het VRT Canvas-programma Godvergeten over seksueel misbruik in de katholieke kerk. Dat vertelde hij in De ochtend op Radio 1.

“Het is jammer dat de VRT, die werkt met overheidsgeld, ons niet op enerlei wijze betrokken heeft in het programma. Wij die hier ook al dertien jaar mee bezig zijn en ook onze slaap er voor laten”, zegt Bonny. De bisschop werd in 2009 benoemd. Een jaar later zorgde ‘Operatie Kelk’ voor beroering in de kerk. “Al die feiten dateren van voor mijn tijd. Ik ben eigenlijk geen priester geworden om dit nog te moeten opkuisen. Maar goed, wij nemen onze verantwoordelijkheid en wij doen het.”

Met zijn kritiek op het programma zegt Bonny te willen vermijden “dat alles op een hoop wordt gegooid”. Volgens Bonny zijn de slachtoffers “op allerlei manieren en gradaties al jaren aan het woord gekomen. De kerk probeert ook te luisteren.”

“Het vergde heel wat inspanningen van verantwoordelijken om onderscheid te maken. Alles werd indertijd op een hoop gegooid: wat verjaard is en en wat niet”, zegt Bonny. “Het onderscheid tussen luisteren naar de slachtoffers en de juridische dossiers, en tussen emoties en een verantwoordelijke aanpak ervan. We hebben dat zorgvuldig uit elkaar moeten houden.”

Geloof

Bonny zegt de voorbije dertien jaar “elke dag gedacht te hebben” aan het leed van de slachtoffers. “Samen met velen in de kerk. Anderen in de kerk zijn er ook dag na dag mee bezig.” De bisschop wil dan ook opkomen “voor diegenen die de handschoen wel hebben opgenomen”.

De bisschop zegt niet getwijfeld te hebben aan zijn geloof. “Maar wel aan de kerk en haar manier van werken. Mijn generatie van religieuzen moet hier iets opkuisen en we ontvangen daar weinig dankbaarheid voor. Of het nu komt van Rome, de media of de publieke opinie: we worden er niet voor bedankt. Dat doet dan uiteraard pijn. Deze taak doen we in de kerk niet om hoge ogen te gooien of er een frank aan over te houden.”