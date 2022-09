‘We gaan een nieuw tijdperk in’: Amerikaanse ruimtesonde slaat precies volgens plan in op planetoïde Dimorphos

De sonde werd afgelopen november vanuit Californië gelanceerd en sloeg dinsdag om precies 01.14 uur Belgische tijd in op de maanrots Dimorphos. ‘Succesvolle impact’, zo tweette de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA enkele minuten na de botsing.

Het is voor het eerst dat de mensheid een poging doet om de baan van een ander hemellichaam te veranderen. Of dat met de inslag ook daadwerkelijk is gelukt moet op een later tijdstip pas blijken. Het kan dagen of zelfs weken duren voor kan worden bepaald hoeveel het pad van de asteroïde is veranderd.

Het doel van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA met de test is om alvast de techniek te oefenen mocht er in de toekomst een inslag dreigen door ruimtestenen. Met dezelfde techniek zou een ruimtesteen op ramkoers met de aarde dan een zetje kunnen worden gegeven waardoor een inslag met de aarde kan worden voorkomen.

‘We gaan een nieuw tijdperk in, een tijdperk waarin we potentieel de mogelijkheid hebben om onszelf te beschermen tegen zoiets als de impact van een gevaarlijke asteroïde’, zei commentator Lori Glaze na de botsing die live werd uitgezonden door NASA.

Telescopen op elk continent en in de ruimte waren gericht op hetzelfde punt in de ruimte om het spektakel vast te leggen. Hoewel de directe impact nog duidelijk is - het radiosignaal van Dart stopte abrupt - is het wel duidelijk dat de inslag op Dimorphos, een asteroïde van 160 meter lang, gelukt is. In 2024 moet de Europese satelliet Hera naar de asteroïden gaan om van dichtbij te meten wat er is veranderd.

De DART-satelliet sloeg in de nacht van maandag op dinsdag om 01.14 uur Belgische tijd met een snelheid van ongeveer 6 kilometer per seconde in op de maanrots Dimorphos, op 11 miljoen kilometer afstand van de aarde. Beeld AFP

‘Geen enkel gevaar voor de aarde’

Het experiment vormt geen enkel gevaar voor de aarde - ook niet na het uit koers slaan van Dimorphos, benadrukte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA vooraf. Sowieso is de mensheid voorlopig veilig voor gevaar uit de ruimte. Rond de zon draaien miljarden asteroïden en kometen. Enkele tienduizenden daarvan zouden ooit een gevaar voor de aarde kunnen vormen, maar die komen in elk geval de komende honderd jaar niet bij ons in de buurt. DART zou echter wel een antwoord kunnen vormen op kleinere, minder voorspelbare meteoren die richting onze planeet vliegen.

Wetenschappers van de Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB) zullen overigens deelnemen aan de verwerking van de DART-gegevens. De analyse van de gegevens van deze missie zal hen in staat stellen de binnenkant van asteroïden beter te begrijpen. De KSB neemt ook deel aan de Europese Hera-opvolgingsmissie in 2024.