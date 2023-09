Wateroverlast op verschillende plaatsen: twee tunnels in Brussel gesloten, ook Westhoek getroffen

De Kunst-Wettunnel is door wateroverlast afgesloten in beide richtingen, terwijl de Vleurgattunnel enkel afgesloten is in de richting van het Ter Kamerenbos. Ook de Hallepoorttunnel in de richting van de basiliek van Koekelberg was een tijdlang dicht door wateroverlast, maar die is intussen al opnieuw open.

“Op de Tentoonstellingslaan in Jette is het tramverkeer onderbroken door wateroverlast”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Momenteel zijn onze ploegen bezig met een tiental interventies in Brussel, terwijl er nog een aantal andere in de wachtrij staan.”

Ook de brandweer Zone Westhoek, in West-Vlaanderen, kreeg deze ochtend verschillende oproepen binnen voor wateroverlast. Het ging in totaal over een zevental interventies in Wervik, Beselare, Geluwe en Ieper. Het ging over waterinsijpeling door het dak en een tweetal ondergelopen kelders. Ook kwamen enkele straten blank te staan.

Code geel

Het is een regenachtige dag. Het KMI waarschuwt met code geel. De overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft daarom het telefoonnummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulpaanvragen voor de brandweer. Het zijn de operatoren van de noodcentrales die ook de telefonische oproepen naar 1722 beantwoorden. Zij geven wel voorrang aan de meest dringende oproepen naar het noodnummer 112.