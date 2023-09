▶ Water tot aan daken in Griekse Palamas, al drie mensen om het leven gekomen door storm in Griekenland

Woensdagavond heeft de brandweer het lichaam van een man, dat teruggevonden was onder een auto, geborgen in de stad Karditsa, ten westen van de centraal gelegen havenstad Volos.

De Griekse brandweer trof eerder op de dag al het lichaam van een 87-jarige vrouw aan in het dorp Paltsi bij de berg Pilion, ten oosten van Volos, meldde de publieke omroep ERT. De vrouw was sinds dinsdag vermist. Dinsdag kwam nog een 51-jarige veehouder om het leven door een instortende muur nabij Volos. Dat brengt de dodentol van storm Daniel op drie slachtoffers. Er zijn nog steeds mensen vermist.

Schade in het dorp Ano Meria in Centraal-Griekenland. Beeld REUTERS

Beeld AP

Dorpen afgesloten van buitenwereld

Het is nog niet mogelijk om een volledige balans van doden en gewonden op te maken, vertelde Efthymios Lekkas, professor geologie aan de Universiteit van Athene, op ERT. Verschillende dorpen in de getroffen regio’s kunnen door aardverschuivingen niet bereikt worden. De grote laagvlakte in de regio Thessalië, de ‘graanschuur’ van Griekenland, staat onder water. In veel dorpen en delen van de steden Volos, Larisa en Karditsa is er geen stroom en geen water.

Schade aan een weg tussen Portaria en Makrynica. Beeld REUTERS

In Palamas, een gemeente met zo’n 16.000 inwoners in de regio Karditsa, lijkt het dorp een meer geworden. Op sociale media zijn beelden te zien van een man die met twee kinderen door het water beweegt. De Griekse weerdienst Meteo.gr deelt beelden die tonen hoe het water tot aan de daken van de huizen staat. Het is niet duidelijk waar de beelden gemaakt zijn in de regio Karditsa.

De woordvoerder van de brandweer zegt aan ERT dat de bewoners zich naar de hoogst mogelijke plaatsen moeten begeven.

Μεταμόρφωση Καρδίτσας, Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 pic.twitter.com/pbi7blIRyg — meteo.gr - Ο καιρός (@meteogr) 7 september 2023

Autosnelweg geblokkeerd

Door de zware regenval en de overstromingen is de belangrijkste autosnelweg van het land, tussen Athene en Thessaloniki, sinds woensdagavond over een afstand van zo’n 200 kilometer geblokkeerd. Er rijden ook geen treinen meer tussen de twee steden, zo berichtten Griekse media donderdagmorgen. In Centraal-Griekenland is de situatie nog altijd dramatisch. Het regende de hele nacht.

“Zoiets hebben we nog niet gezien. Alleen al deze nacht moesten we 5.000 keer uitrukken om mensen te helpen”, zei brandweerwoordvoerder Giorgos Artopoios op de Griekse radio. Veel mensen werden met rubberboten in veiligheid gebracht. Wie nog vastzit in zijn huis, krijgt de raad de bovenverdiepingen op te zoeken. Tegen donderdagavond zou het stoppen met regenen.

Ook in Athene regende het de hele nacht. Zware schade in de hoofdstad is er echter niet. Op sociale media circuleren intussen wel spectaculaire beelden van de overstromingen. In Monastiraki, in het hart van Athene, werden tafels en stoelen door de regenval meegesleurd.

Restaurant tables and chairs swept away in #Athens flash floods in a touristic area near the Acropolis.



📍Monastiraki pic.twitter.com/wppagX5B3N — Daphne Tolis (@daphnetoli) 7 september 2023

Turkije en Bulgarije

Ook in Turkije en Bulgarije zijn na de hevige regenval dodelijke slachtoffers te betreuren. Volgens de laatste cijfers zijn in Turkije dinsdag zeven mensen om het leven gekomen. Een achtste persoon is vermist in de provincie Kirklareli, in het noordwesten van het land. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya zijn ook 31 mensen gewond geraakt.

In buurland Bulgarije, aan de kusten van de Zwarte Zee, zijn dinsdag minstens vier mensen om het leven gekomen.