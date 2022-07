Wat vinden experts van het plan voor fiscale hervorming? ‘Van Peteghem heeft onze nota goed gelezen’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) pakte maandag uit met zijn blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming. Met een pakket van 41 maatregelen wil hij de belastingdruk op arbeid grondig doen dalen. Fiscaal experts Mark Delanote (UGent), Michel Maus (VUB) en Kevin Spiritus (KU Leuven) vellen hun oordeel.

Mark Delanote (UGent): ‘Van Peteghem heeft onze nota goed gelezen’

Het was de nota van professor Mark Delanote die de basis vormde voor het voorstel-Van Peteghem. “Ik ben een heel erg tevreden man”, reageert Delanote. “De minister heeft onze nota goed gelezen en is er toch in geslaagd om eigen accenten te leggen. Waar wij volledig vanuit consequente principes vertrokken, heeft hij rekening moeten houden met het politieke mijnenveld om iets evenwichtigs voor te leggen. Denk bijvoorbeeld aan het in stand houden van de maaltijdcheques of de bedrijfsauto’s, waar wij verder zouden gaan. Maar de basis is wel gelegd.”

Delanote hoopt dan ook dat er zo snel mogelijk aan de slag wordt gegaan met dit voorstel. “Hoe rapper, hoe liever. Ik weet wel dat dit nog politiek afgeklopt moet worden en dat dat volgens velen niet evident zal zijn, maar ik ben altijd een optimist geweest: waar een wil is, is een weg. Ik ben in ieder geval bereid om snel de wetteksten te helpen schrijven.”

Michel Maus (VUB): ‘Hoe ga je dit budgettair rondkrijgen?’

Professor fiscaal recht Michel Maus vindt weinig verrassingen terug in het voorstel. “De rode draad is lagere belastingen op arbeid richting wonen, consumptie en ecologie. Het is in die zin niet revolutionair omdat tal van internationale organisaties dit al meer dan twintig jaar zeggen. Het positieve is wel dat die adviezen nu worden gevolgd en dat de lijn wordt doorgetrokken.”

Maar Maus ziet toch ook heel wat hinderpalen. “In de eerste plaats is er het budgettair plaatje: waar ga je de tien miljard halen die de lastenverlaging zal kosten? Maar ook politiek zie ik een aantal belangrijke obstakels. Door te kiezen voor het systeem van de dual income tax draagt dit voorstel een forse cd&v-signatuur, wat de slaagkansen binnen deze coalitie niet zal bevorderen. Verder is het goed dat men nu pleit voor belastingen op reële huurinkomsten, maar welke effecten zal dit hebben op de huurprijzen? Een ander groot gevaar is dat iedere partij er nu zijn voorstelletje uit zal halen en dat er van een grote hervorming geen sprake meer zal zijn.”

Kevin Spiritus (KU Leuven): ‘Jammer dat er vastgehouden wordt aan maaltijdcheques’

“Er staan zeker goede dingen in dit voorstel, zoals het belasten van de meerwaarde op aandelen, ook diegene die niet beursgenoteerd zijn”, vindt professor economie Kevin Spiritus. “Maar er zijn zeker ook kanttekeningen bij een aantal aspecten van deze blauwdruk. Zo is het vanuit economisch oogpunt niet logisch om de eigen woning niet te belasten. Die vormt een inkomen waarvoor niet gewerkt is. Als je die wel zou belasten, dan zou je de lasten op arbeid nog meer kunnen doen dalen.”

Ook ziet Spiritus problemen in de lagere vennootschapsbelasting voor kmo’s. “Je zal daar een hele reeks van antimisbruikbepalingen moeten inbouwen om te vermijden dat grotere bedrijven gesplitst worden om zo onder het lagere tarief te vallen. Dat had beter opgelost kunnen worden. Ongetwijfeld spelen hier politieke redenen mee, net als bij de maaltijdcheques die niet verdwijnen. Jammer, dat komt enkel ten goede aan een aantal bedrijven die daar veel geld aan verdienen. Je moet extra administratie voorzien om iets te geven wat minder belast wordt. En in plaats van bedrijfswagens had Van Peteghem beter een breed mobiliteitsbudget kunnen voorstellen. Maar in globo ziet het er wel oké uit, al moeten we het kostenplaatje nog afwachten.”