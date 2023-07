Wat is het miljardenproject ECA, in goede banen geleid door Jambons medewerker?

Eerder deze week kwam een kabinetsmedewerker van Jan Jambon (N-VA) in opspraak. Hij leidt mee de gesprekken rond ECA, een gigantisch containerproject in de haven van Antwerpen waar miljarden mee gemoeid zijn. Waarover gaat het?

De haven van Antwerpen, sinds de fusie met Brugge officieel Port of Antwerp Bruges, is op zijn eentje goed voor meer dan 4 procent van het Belgische BBP. In het recordjaar 2021 werden er meer dan 12 miljoen containers overgeslagen – in Europa doet enkel Rotterdam beter.

De haven is de belangrijkste economische motor van Vlaanderen. Maar met een maximale capaciteit van 15 miljoen containers dreigt Antwerpen over enkele jaren tegen haar plafond aan te lopen. Enkel met een forse uitbreiding kan de haven de economische groei in de toekomst bijbenen.

Daar moet ECA voor zorgen – voluit: Extra Containercapaciteit Antwerpen. Het project moet ruimte bieden voor 7 miljoen extra containers per jaar, zowat de helft meer dan vandaag dus. Deze plannen kosten weliswaar handenvol geld.

Mysterieus prijskaartje

Over het precieze prijskaartje wordt binnen de Vlaamse regering mysterieus gedaan, maar begin 2022 werd alvast gerekend met een budget van 3,15 miljard. Daar komt een indexatie bovenop, die volgens een regeringsbron boven de 10 procent zou kunnen uitvallen. En de ervaringen met Oosterweel, dat andere bouwproject in Antwerpen, tonen dat zo’n factuur allesbehalve in steen gebeiteld staat. “Maar de economische return van de havenuitbreiding is natuurlijk enorm”, klinkt het sussend.

Op de regeringstafel ligt deze week onder meer de vraag hoe deze kosten verdeeld worden tussen Vlaanderen, de haven, netbeheerder Elia, en spoorwegbedrijf Infrabel. Omdat het om een enorm budget gaat, is in de regering de nodige zenuwachtigheid merkbaar. De kosten die op de Vlaamse begroting komen, zullen gespreid worden over een periode van zo’n tien jaar.

In tegenstelling tot Oosterweel doet ECA niet meteen een belletje rinkelen bij het grote publiek. Nochtans gaat het om een gigantische werf met enorme economische belangen. “Antwerpen speelt met de haven nu al in de Champions League. Maar we moeten uitbreiden om te zorgen dat dat zo blijft. Anders is dat nefast voor de economische groei van heel Vlaanderen,” klinkt het bij minister-president Jan Jambon.

Linkeroever

Het indrukwekkendste deel van het project is de aanleg van een gloednieuw getijdendok, het Saeftinghedok, vlakbij het al bestaande Deurganckdok op de linkeroever van de Schelde. Het nieuwe dok zal 24 uur per dag, 7 dagen per week draaien.

Al die bedrijvigheid trekt natuurlijk veel extra (zwaar) verkeer aan, waarvoor ook nieuwe toegangswegen nodig zijn. Dat is een belangrijke reden waarom het project jarenlang aansleepte. De directe omgeving van de haven vreesde voor de impact van het project. Ook de onzekere toekomst van het polderdorp Doel zorgde voor veel vraagtekens. Begin vorig jaar werd uiteindelijk een akkoord bereikt tussen alle partijen, waarbij alle hangende procedures voor de Raad van State ingetrokken werden.