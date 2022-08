Washington: Moskou kondigt mogelijk nieuw ‘illegaal’ referendum aan in bezet Oekraïne

“Volgens informatie waarover we beschikken gaat Rusland voort met het organiseren van valse referenda” in Cherson, Zaporizja, de separatistische regio’s in Donetsk en Loehansk en in Charkiv, aldus Kirby, woordvoerder bevoegd voor kwesties rond de nationale veiligheid.

“Het Russische leiderschap heeft de opdracht gegeven om die referenda voor te bereiden. We verwachten in feite tegen het einde van de week een Russische aankondiging over een of meerdere vervalste verkiezingen”, aldus de woordvoerder nog. “De VS en de internationale gemeenschap waren heel duidelijk: elke poging om een soeverein gebied van Oekraïne te controleren zal als onwettelijk worden beschouwd.”

De VS verwachten dat Rusland de resultaten van de referenda zal manipuleren om te doen uitschijnen dat het Oekraïense volk zich bij Rusland wil voegen. “Dat is gewoonweg fout”, aldus Kirby nog. Hij verwees naar verschillende peilingen in de afgelopen maanden bij de Oekraïense bevolking in door Kiev gecontroleerde gebieden, waaruit bleek dat meer dan 90 procent van de Oekraïners niet bij Rusland wil horen.

President Joe Biden, die woensdag een nieuwe schijf militaire hulp ter waarde van 3 miljard dollar heeft aangekondigd, heeft donderdag een telefonisch onderhoud met de Oekraïense president Volodymyr Zelenskiy, klinkt het nog.