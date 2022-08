Warner Bros. maakt ‘strategische keuze’ en schrapt ‘Batgirl’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah

Batgirl was gebaseerd op het DC Comics-personage Barbara Gordon, en was in eerste instantie bedoeld voor een release op het streamingplatform HBO Max. Vanwege onder meer de coronapandemie werd vervolgens besloten de film toch in de bioscoop uit te brengen, maar Warner Bros. heeft de film nu volledig geschrapt.

Amerikaanse media speculeerden eerder al over de redenen en Warner Bros. bevestigt nu zelf in een verklaring dat ze de focus willen leggen op grotere bioscoopfilms - en de film van onze landgenoten zou daar niet aan voldoen. Het succes van onder meer Top Gun, dat wereldwijd meer dan 1,3 miljard dollar opbracht, toont volgens analisten aan dat een grote release in de bioscoop weer loont. De tegenvallende resultaten van verschillende streamingdiensten wijzen er bovendien op dat de oorlog om de filmkijker nog niet beslecht is.

Eerder dit jaar lanceerde Disney Ms Marvel, de eerste tv-serie ooit met een moslima als superheld, en geregisseerd door Adil El Arbi (33) & Bilall Fallah (36). Lees het volledige interview: ‘We waren het erover eens dat we, áls we die kans ooit kregen, een moslimsuperheld moesten creëren. Wisten wij veel dat die al bestond’

Volgens The New York Post, die dinsdag als eerste berichtte over de beslissing, werd de testversie van de film “zo slecht ontvangen” dat de filmstudio besloot om “het verlies te beperken”. Bovendien zou het originele budget van zeventig miljoen dollar zijn opgelopen tot “meer dan honderd miljoen dollar”. De berichtgeving werd niet bevestigd door Warner Bros.

De studiobazen van Warner Bros. lieten wel weten fan te zijn van zowel El Arbi en Fallah als van Leslie Grace, die de hoofdrol van Batgirl vertolkt. Om die reden zouden ze wel snel weer met hen willen samenwerken op andere projecten. Ook steracteurs Michael Keaton en JK Simmons speelden mee in de film, die ‘zo goed als af was’.

Adil en Bilall deelden eerder nog een beeld van 'Batgirl'. Beeld Instagram

` `