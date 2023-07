Nieuws Weer

Warme en overwegend droge dag, weekend wordt koeler en natter

Illustratiebeeld. Beeld Photo News

Vandaag maakt de middelhoge en hoge bewolking in de loop van de dag plaats voor meer zon vanaf de Franse grens, vooral in het centrum en oosten van het land. De maxima liggen tussen 23 graden in de Hoge Ardennen, 26 graden vlak aan zee, en 27 à 28 graden in de Gaume, meldt het KMI. De zwakke zuidelijke wind wordt in de loop van de dag matig.