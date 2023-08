War on drugs, maar met welke mensen? ‘Een voltallig havenkorps in één jaar tijd, dat is politiek gepraat’

“Je wil meer drugs op straat?” In een jaar tijd zeventig mensen vinden die vooral niet ‘ja’ antwoorden op deze campagnevraag: dat is het doel van de federale regering en politie. Om de drugssmokkel in de haven van Antwerpen tegen te gaan krijgt de scheepvaartpolitie er een klein broertje bij. Het havenbeveiligingskorps, zoals de nieuwe eenheid heet, bestaat uit beveiligingsagenten die 24/7 een oogje in het zeil moeten houden.

Solliciteren kan sinds 8 mei. Kandidaten moeten geen diploma secundair onderwijs hebben of iets van politiewerk kennen. Drie maanden en een week na het openstellen van de vacature solliciteerden er volgens de federale politie in totaal 298 mensen voor de job. Ongeveer de helft van hen was op 15 augustus nog in de running.

Slechts negentien van hen ondergingen al alle selectieproeven - inclusief moraliteitsonderzoek, persoonlijkheids-, sport- en cognitieve testen - en kregen groen licht om aan de opleiding van zes maanden te beginnen. Zes onder hen zijn daar in augustus mee gestart, de anderen kunnen nog in september of uiterlijk november beginnen.

Wil het havenkorps in mei 2024 met een voltallige ploeg van start gaan, dan zal de politie een tandje moeten bijsteken. Stel dat de sollicitaties in hetzelfde tempo blijven binnenstromen - drie per dag - dan komen er tussen 15 augustus en 8 november nog 255 sollicitanten bij. Bij gelijkaardige selectieproeven voor bewakingsagenten die bijvoorbeeld op de luchthaven van Zaventem aan de slag willen, mag uiteindelijk 8 tot 10 procent aan de opleiding starten. Over de hele sollicitatieperiode van zes maanden zou dat in totaal maximaal 56 kandidaten opleveren. Het slaagpercentage van de opleiding ligt op 95 procent.

Nog enkele jaren duren

Carlo Medo, voorzitter van politievakbond NSPV: “Op zich valt het aantal sollicitaties mee. Maar een voltallig havenkorps tegen mei 2024, dat is politiek gepraat. Het zal nog enkele jaren duren voordat al die mensen echt actief zijn op de werkvloer.”

“Zeventig manschappen in één jaar tijd, dat is niet realistisch”, zegt ook regionaal voorzitter van het VSOA Chris Bosmans. “Zeker als je weet dat het nettoloon voor de job slechts een kleine 300 euro hoger ligt dan het minimumloon, vraag ik me af wie zich daarvoor in een onveilige situatie zal begeven.”

“Er is een rekruteringsprobleem bij de hele federale politie”, reageert vakbondsvoorzitter Joery Dehaes van ACV politie. “Maar hier gaat het dan ook nog eens over jobs in de laagste loonschalen, in een gebied dat voor mensen buiten Antwerpen slecht bereikbaar is en waarvan we bij gebrek aan risicoanalyse nog niet zeker weten welke gevaren ze juist inhouden.”

Woordvoerder An Berger zegt dat de federale politie tevreden is met de interesse voor de job en benadrukt dat ze volop blijven inzetten op de rekrutering van de zeventig manschappen.