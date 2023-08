Wandelaar gereanimeerd na aanval hoornaars in Lier, nest intussen onschadelijk gemaakt

De aanval door de hoornaars gebeurde op een wandelpad dat uitkomt in de Nazarethdreef. “Door het gebied liep een georganiseerde wandeltocht”, zegt Liers waarnemend burgemeester Ivo Andries (Open Vld). “Na de aanval kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Eén persoon moest gereanimeerd worden. De politie heeft het wandelpad waar de hoornaars toesloegen zo snel mogelijk afgezet om bijkomende incidenten te vermijden.”

De brandweer ging vervolgens op zoek naar het nest van de hoornaars, om het op een veilige manier te verwijderen. “Dat is ondertussen ook gebeurd.”

Eerst werd gedacht dat het ging om een zwerm Aziatische hoornaars. Dat is intussen rechtgezet: het blijkt om Europese hoornaars te gaan en dus niet om de invasieve wespensoort. In principe zijn Europese hoornaars zachtaardiger dan de Aziatische soort die in onze contreien fel in opmars is, maar toch kunnen ze stevig aanvallen wanneer iemand te dicht bij hun nest komt.