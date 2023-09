Walvissenjacht is weer geopend in IJsland, ondanks protesten

Twee boten van de jachtmaatschappij Hvalur, het laatste bedrijf in het land dat actief is in de walvisjacht, hebben donderdag elk een vinvis gedood. De boten worden vrijdag met hun vangst in de haven verwacht, zo berichtte onder meer de openbare omroep RUV.

IJsland, Noorwegen en Japan zijn de laatste landen die de walvisjacht toelaten. De regering in Reykjavik had de omstreden jacht in juni voor twee maanden opgeschort na de publicatie van een rapport dat besloot dat de praktijk indruiste tegen de wetten over dierenwelzijn. Het doden nam te veel tijd in beslag.

Protesten

Ondanks protest van dierenrechtenactivisten zette de regering vorige week het licht op groen voor de start van het nieuwe seizoen. De regering stelde wel strengere eisen op vlak van uitrusting en jachtmethodes en beloofde meer toezicht. Het verhinderde niet dat de boten van Hvalur dagenlang werden opgehouden door activisten.

De walvisvaarders vangen al jaren minder dan de quota toelaten, omdat de vraag naar walvisvlees daalt. De publieke opinie evolueert ook. Volgens een peiling van instituut Maskina is nu 51 procent van de IJslanders gekant tegen de walvisvaart, tegenover 42 procent vier jaar geleden. Het jachtseizoen eindigt tussen eind september en begin oktober.