Wagnerbaas Prigozjin wil zijn soldaten opnieuw ten dienste stellen van Rusland

Waarmee Jevgeni Prigozjin zich sinds zijn mislukte opstand bezighoudt, blijft een mysterie. Zowel het Kremlin als Prigozjin zelf lossen zeer weinig over de toekomst van het huurlingenleger. Als compromis om de muiterij te beëindigen, zou Prigozjin naar Wit-Rusland trekken. Zijn huurlingen zouden hun militaire dienst kunnen voortzetten in het Russische leger of ook vertrekken naar Wit-Rusland.

Ondanks die afspraken is Prigozjin al verschillende keren gespot in Rusland, en ook de afspraak om zijn leger te ontmantelen lijkt hij aan zijn laars te lappen. “Vandaag definiëren we onze volgende taken, waarvan de contouren steeds duidelijker worden”, klinkt het in een nieuwe boodschap. “Dit zijn ongetwijfeld taken die zullen worden uitgevoerd in naam van de grootheid van Rusland.” Het spraakbericht werd gepubliceerd op Telegram.

De huurlingenleider erkent in het audiobericht dat enkele van zijn strijders “helaas” naar “andere machtsstructuren” zijn overgeplaatst, maar volgens Prigozhin zijn er soldaten die willen terugkeren. “We zullen jullie dankbaar zijn als jullie contact houden met ons en zodra het moederland een nieuwe groep nodig heeft die de belangen van ons land kan beschermen, zullen we zeker weer beginnen rekruteren.”

Hoewel er al de gekste geruchten zijn opgedoken over de Wagnerbaas (opgesloten of zelfs vermoord) blijft hij via audioberichten en foto’s voor ophef zorgen. Prigozjin is in ieder geval - waarschijnlijk tot spijt van Poetin - nog niet van het toneel verdwenen.