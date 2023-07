Wagner-commandant in zeldzaam BBC-interview: ‘We hadden geen idee wat er gebeurde’ tijdens muiterij

Het is zeldzaam dat leden van de Wagner-groep openlijk praten met de media, maar BBC Russian wist een commandant van het huurlingenleger te interviewen. BBC noemt de Wagner-strijder Gleb, een schuilnaam.

De opstand kwam ook voor Gleb uit het niets. Hij was op 23 juni met zijn eenheid in de door Rusland bezette regio Loehansk toen ze in de ochtend opeens werden opgeroepen om zich aan te sluiten bij een colonne Wagner-strijders die Oekraïne verlieten. Ze kregen volgens Gleb niet te horen waar de colonne naartoe ging, hij was dus verrast toen hij zich realiseerde dat ze van de frontlinie weggingen.

Tijdens hun tocht naar de regio Rostov, ondervond de colonne geen enkele weerstand, aldus Gleb. “Ik zag geen grenswachten. Maar de verkeerspolitie groette ons onderweg.” Toen ze Rostov aan de Don naderden, kregen de huurlingen de opdracht om alle gebouwen van de wetshandhavingsinstanties in de stad te omsingelen en het militaire vliegveld te bezetten.

Glebs eenheid was verantwoordelijk voor de inname van de regionale kantoren van de Federale Veiligheidsdienst. Dat gebouw leek volledig afgesloten en leeg te zijn. Om te kijken of er tekenen van leven waren, vlogen ze met een drone over het gebouw. Uiteindelijk, na een half uur, ging de deur open en kwamen er twee mensen op straat.

Orders volgen zonder uitleg

Maar hij had er geen flauw idee van wat Prigozjin van plan was, zegt Gleb. “We hoorden wat er gebeurde via Telegram, net als jullie.”

Op de avond van 24 juni kreeg Gleb van een van zijn superieuren te horen dat zijn eenheid moest terugkeren naar Loehansk. Ook deze keer kreeg hij geen verdere uitleg, zegt de Wagner-strijder. Op de weg terug volgde zijn eenheid het nieuws op Telegram. Op die manier vernamen ze dat Prigozjin was aangeklaagd, maar dat die aanklacht vervolgens was ingetrokken en dat de Wagner-baas naar Wit-Rusland zou verhuizen. Ook lazen ze dat Wagner-huurlingen niet verantwoordelijk zouden worden gehouden voor hun rol in de muiterij.

De toekomst is onduidelijk voor Gleb en zijn eenheid. Ze hebben te horen gekregen dat ze in de kazerne in Loehansk moeten wachten op verdere orders. Op de vraag waarom hij Wagner niet verlaat, gaf Gleb een eenvoudig antwoord: “Mijn contract is nog niet afgelopen.”