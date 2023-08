‘Wachttijd is te lang’: nog steeds tientallen mensen niet geëvacueerd uit Afghanistan

“Meer dan een jaar wachttijd is te lang om mensen in het ongewisse te laten, we pleiten om die in te korten naar maximaal drie maanden”, zegt Flor Didden, expert migratie bij 11.11.11, maandag in De Ochtend.

Toen Kaboel twee jaar geleden in handen viel van de taliban, stelde België een evacuatielijst op van zowat 580 mensen die in gevaar waren. Zij konden via een humanitair visum naar ons land komen. De evacuatiemissie is intussen afgelopen, maar 11.11.11 heeft intussen weet van “tientallen nieuwe dossiers van mensen die voldoen aan de vereisten voor een humanitair visum”. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die gewerkt hebben voor een Belgische organisatie of humanitair werk in Afghanistan deden.

De solidariteitsorganisatie hekelt echter de lange en moeilijke procedure. Zo moet het visum worden aangevraagd bij een Belgische ambassade, maar die is er niet langer in Afghanistan. “Daardoor moet ze naar buurlanden gaan, zoals Iran of Pakistan, maar daar krijgen ze vaak tegenstrijdige informatie of worden ze van het kastje naar de muur gestuurd”, aldus Didden. “En dikwijls moeten ze lang wachten op antwoord, meer dan een jaar zelfs. Daardoor bestaat het risico om alsnog teruggestuurd te worden naar Afghanstan.”

Volgens Didden zijn er dan ook verschillende obstakels die moeten worden aangepakt. “De lange wachttijden hebben te maken met personeelstekorten, zowel bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als bij de ambassade zelf. Er zijn onvoldoende handen om de dossiers te behandelen. De termijnen moeten echter worden ingekort, drie maanden is redelijk vinden wij. Meer dan een jaar is veel te lang om mensen in het ongewisse te laten”, klinkt het.

Hoge kostprijs

Didden bekritiseert ook de hoge kostprijs voor de aanvraag van een visum, die voor een gezin met twee kinderen kan oplopen tot 1.000 euro. “En dan gaat het alleen over de administratieve kost. Niet over de reis en het verblijf. We vragen dus ook om die kosten terug te brengen, zodat mensen een realistische kans hebben om een aanvraag in te dienen.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) onderstreept dat er nog heel wat humanitaire visa worden uitgereikt, maar dat die niet voor iedereen zijn weggelegd. “Dit soort visum is bedoeld voor de meest kwetsbare profielen, mensen die bijvoorbeeld omwille van hun politieke activiteiten in het land bedreigd worden. Het is ook erg moeilijk om voorrang te geven aan bepaalde dossiers”, klinkt het.

Ze benadrukt verder dat haar diensten al het mogelijke doen om aanvragen zo snel mogelijk te beantwoorden, maar dat er praktische obstakels en veel aanvragen zijn. “De kwaliteit van de aanvragen gaat achteruit, ze zijn vaak slecht gedocumenteerd en bevatten weinig bewijsstukken, dat kost onze diensten veel werk om ze te behandelen”, aldus De Moor, die wel toegeeft dat de zaken moeilijker lopen nu België gaan ambassade meer heeft in Kaboel waardoor mensen vaak naar buurlanden moeten trekken om hun visumaanvraag te doen. “Zo’n aanvraag kan je echt niet doen via een mailtje, dat moet altijd fysiek worden afgeleverd.”