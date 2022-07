Wachtlijsten bij brandweer: wie wespennest wil laten weghalen, moet geduld hebben

In Limburg hebben de brandweerkorpsen dit seizoen al bijna 12.000 wespennesten vernietigd. In de zone Vlaamse Ardennen in Oost-Vlaanderen is er al een record gevestigd met 1.800 verwijderde nesten, goed voor een honderdtal interventies per dag. Maar ook de cijfers in Antwerpen, West-Vlaanderen en Vlaams-Babrant doen vermoeden dat we de piekjaren van 2018 en 2020 vlot kunnen halen.

Normaal moet de brandweer pas in augustus massaal uitrukken om nesten te verwijderen. “Het is extreem vroeg en meteen extreem druk”, zegt Karen Desmet van de Brandweer Oost-Limburg. Dat de wespen zo vroeg opduiken, heeft alles te maken met het droge voorjaar. Dat is ideaal voor de ontwikkeling van een wespennest. “Bij een droog voorjaar en een warme zomer is er meer voedsel voor de wespenlarven”, zegt Win Vertommen van Natuurpunt Studie. “De nesten groeien dan sneller en de werksters vertonen vroeger op het jaar probleemgedrag op het moment dat hun voedselvoorraad begint te slinken en ze uitzwermen.” Of we afstevenen op een recordjaar is moeilijk te voorspellen: “Door enkele stevige zomerstormen zouden er nog wat nesten kunnen verdwijnen.”

Bel niet naar 112

Ondertussen lopen de wachttijden bij de brandweer op van enkele dagen tot een week. Korpsen proberen de lijsten weg te werken door zowel overdag, ’s avonds als in het weekend nesten te verdelgen. Maar wie een nest weg wil, moet geduld hebben. “Wij doen echt ons uiterste best om de mensen zo snel mogelijk te helpen. Ons korps bestaat uit vrijwilligers die hun zomervakantie hiervoor opofferen. Bepaalde brandweerposten hebben ook meer verdelgers ter beschikking dan andere”, zegt Koen Vanderzwalm, waarnemend kapitein van Antwerpen Brandweerzone Rand, die al zo’n 6.000 nesten heeft verwijderd .

De brandweerzones roepen op om niet naar het nood­nummer 112 te bellen voor een wespen­verdelging en de aanvraag zo veel mogelijk via de website te doen. Een interventie is meestal niet gratis: doorgaans betaal je ongeveer 30 euro, vaak met een surplus in het weekend.

Rustig blijven

Tot slot vragen Natuurpunt en de brandweerkorpsen om niet zomaar elk wespennest te laten verwijderen als dat niet echt noodzakelijk is. Het zijn immers ook nuttige beestjes: “Ze fungeren als een soort natuurlijke opruimdienst, die vliegen en muggen vangt.” Een nest is dus niet noodzakelijk slecht nieuws, al kunnen de wespen wel voor overlast zorgen aan de eettafel. “Wie ermee geconfronteerd wordt, blijft best rustig. Wespen zien snelle bewegingen beter en zullen zich aangevallen voelen als je ernaar slaat. Als je kalm blijft, druipt de wesp gewoonlijk zelf af.”