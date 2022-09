Waarom wij ‘Het grote woonrapport’ hebben gemaakt

Cathy Galle en Dimitri Thijskens zijn journalisten bij De Morgen.

Wonen is de kern van alles, zei een woonexpert ons. Dat we met zijn allen behoorlijk gefascineerd zijn door wonen, mag duidelijk zijn. Het verklaart waarom ‘huizenprogramma’s’ op televisie zo populair zijn en de media de afgelopen jaren bol stonden van verhalen en vooral getuigenissen van mensen die moeite hadden om hun droomwoning te kopen.

Logisch. Want waar en hoe je woont, bepaalt voor een groot stuk mee waar je werkt en school loopt, maar ook hoe je sociaal leven eruit ziet en hoe het met je gezondheid gesteld is. En in de huidige energiecrisis kan het dak boven ons hoofd ook het verschil maken tussen in armoede terechtkomen of niet. De impact van wonen op ons leven is dus enorm.

De afgelopen jaren zagen we vooral berichten passeren over huizenprijzen die gigantisch stegen, over jonge koppels die hun droomwoning niet vonden en over mensen die al jaren wachten op een sociale woning. Het leek vaak alsof onze hele woningmarkt in brand stond.

Wij wilden ten gronde uitzoeken wat er aan de hand is, waarom de situatie is zoals ze is en wat eraan gedaan kan worden. We hebben ons maandenlang verdiept in de opmerkelijke hoeveelheid data die over wonen in Vlaanderen beschikbaar is. En we praatten met tal van experts, burgemeesters, woningeigenaars en huurders.

Het grote woonrapport Hoort uw gemeente bij de beste van Vlaanderen? In Het grote woonrapport brengt De Morgen voor het eerst de huidige woonsituatie per gemeente in kaart, aan de hand van tal van interessante parameters. Onderzoek. Hoe scoort uw gemeente in ‘Het grote woonrapport’ van De Morgen? Ontdek in ons woonrapport waar uw woonplaats eindigt in de lijst. Voor u uitgelegd. Via de woonscore willen we een genuanceerd beeld geven van waar het goed en betaalbaar is om te wonen voor iedereen. Lees welke methode we daarbij gevolgd hebben.

Het resultaat is een lijvig dossier, ‘Het grote woonrapport’. Daarin zult u antwoorden vinden op vragen als: zijn woningen wel zo onbetaalbaar geworden als we denken? Doet onze overheid voldoende om de woonnood aan te pakken? En hoe krijgen we onze woningmarkt futureproof?

Maar we beginnen met onze woonscore. Op basis van al onze research kozen we vijftig parameters, die we voor alle driehonderd Vlaamse gemeenten verzamelden. Daarvoor gingen we enkel te rade bij officiële databanken en instanties. Die vijftig parameters samen geven volgens ons een degelijk en vooral globaal beeld van de huidige woonsituatie in Vlaanderen.

Elke Vlaamse gemeente kreeg een rapport en een eindscore. Gemeenten die bovenaan in onze ranking staan, hebben het allemaal: betaalbare, kwalitatieve woningen, voldoende ruimte én een goed aanbod van sociale woningen. De situatie in Vlaanderen is nergens perfect, maar de gemeenten bovenaan zijn gemeenten waar het globaal gezien goed en betaalbaar wonen is voor iedereen.

We vroegen ook alle gemeenten om een reactie. De plaats in de ranking heeft voor een stuk te maken met historische factoren, zoals de ligging en de verstedelijking. Maar ze heeft ook te maken met beleid, met keuzes maken dus.

Als lezer kunt u nu voor het eerst zien hoe de woonsituatie echt is in uw eigen gemeente. En dan kunt u meteen zelf oordelen of uw vertegenwoordigers wel de juiste keuzes maken.

De belangrijkste conclusies van Het grote woonrapport, zaterdag in uw krant.