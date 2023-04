Waarom sommige holebi’s zich steeds meer distantiëren van queer personen: 9 topverhalen van deze week

We hebben negen De Morgen-verhalen van de voorbije week uitgekozen die u dit weekend kan lezen.

“Tijdens de periode van mijn stage legde ik mijn gsm ’s nachts níét op mijn nachttafeltje en zo ver mogelijk weg van mij. Dat deed ik omdat ik schrik had dat ik in mijn slaap naar mijn vriendin zou sturen dat ik haar niet meer graag zag en dat de relatie dan zou eindigen. Ik wist dat dat niet kon. Rationeel besefte ik dat de kans 0,0001 procent was dat ik zoiets zou doen, en toch word je in een wurggreep gehouden door die angst.”

Dwangmatig deurklinken vermijden of in gedachten zwarte van witte tegels onderscheiden: voor 1 tot 2 procent van onze bevolking is het een dagelijkse strijd. Een dwangstoornis of OCD is niet alleen voor de persoon in kwestie lastig, ook de omgeving lijdt eronder.

Kevin Annoot en Magali De Reu. Beeld Wouter Van Vooren

Op sociale media gaat de hashtag ‘gay, not queer’ viraal. Holebi’s distantiëren zich daarbij van andere seksuele en genderminderheden. Extreemrechtse en conservatieve groepen drijven de verdeeldheid op de spits, al is de tweedeling niet nieuw.

Wetenschapsfilosoof Pieter Adriaens (KU Leuven) doet onder meer onderzoek naar de geschiedenis van de psychiatrie en de seksuologie, en verwijst naar de morele dilemma’s waarmee Amerikaanse holebi’s kampten toen ze vanaf de jaren zeventig probeerden om homoseksualiteit van de lijst met psychische stoornissen te laten schrappen. “Er was discussie over of ze ook voor andere zaken zoals travestie, exhibitionisme en fetisjisme moesten lobbyen. Maar uiteindelijk waren de belangrijkste activisten bang dat het hun strijd net zou afremmen”, aldus Adriaens.

Belgian Pride Parade in Brussel, mei 2022. Lennard van Mil, medeoprichter van holebi-organisatie De Roze Leeuw: ‘We willen allemaal gelijk behandeld worden, maar door onszelf labels op te kleven en met de regenboogvlag te zwaaien, zetten we onszelf net af van de rest van de maatschappij.’ Beeld Tim Dirven

Jarenlang gaf Vincent Kouters alles uit wat op zijn bankrekening verscheen. Maar ineens lag zijn werk stil tijdens corona. Als freelance theaterjournalist zat Kouters thuis. Zonder inkomen, zonder verzekering, zonder spaargeld. Het was een wake-upcall: hij moest nodig zijn financiën op orde krijgen. Hij legde de lat meteen hoog voor zichzelf: 100.000 euro moest er bij elkaar geschraapt, en dan ook nog in een hoog tempo.

Zijn geheim? Luxe vaarwel zeggen, alle bijbaantjes aannemen en vooruit: een beetje erfenis.

Wat we volgens de journalist vaak vergeten, is dat we ook meer kunnen verdienen voor meer vrije tijd en keuzevrijheid. Beeld Studio Ski

Met een bijzonder grote glimlach om de lippen maakte minister van Defensie Oleksi Reznikov dinsdag als een van de eersten op Oekraïens grondgebied een ritje met een Britse Challenger 2-tank. In de achtergrond van het filmpje dat Reznikov op zijn sociale media deelde, stonden nog eens tientallen andere tanks en pantservoertuigen uit het Westen met de Oekraïense vlag erop gemonteerd.

Meer dan een jaar nadat Oekraïne voor het eerst de vraag heeft gesteld, zijn de beloofde tanks en pantservoertuigen uit het Westen aangekomen in het land. Toch betekent dat niet dat het langverwachte Oekraïense tegenoffensief er al meteen aan zit te komen. Wachten op beter terrein en de Russen nog verder uitputten, is de eerste prioriteit. Mislukken lijkt geen optie.

Centrale vraag is en blijft: zal het allemaal volstaan om een Russisch front van 700 kilometer in het oosten en zuiden van Oekraïne te doorbreken? Beeld dm

“Ik heb hard gewerkt, maar nooit tegen mijn zin. Ik zal het ook blijven doen, dat weet ik nu al. Vanaf 21 maart presenteer ik geen weerbericht meer, maar ik zal net zo goed op tijd opstaan, naar boven kijken en een update posten op mijn sociale media. ‘En op de zevende dag rustte Hij’: voor weermannen geldt dat niet (lacht).”

Geen ‘Morgen zijn we er weer met meer weer’ meer: na 36 jaar radio en televisie presenteerde Frank Deboosere (64) vorige week zijn allerlaatste weerbericht. Om de bittere pil van zijn afscheid te vergulden, mag hij ons niet alleen vertellen over die ene keer dat hij meer dan een week vakantie nam en over die andere keer toen een Playboy op zijn autocue verscheen, maar zich ook nog eens aan een voorspelling wagen: “Als we niets doen, betaalt de natuur het gelag.”

Frank Deboosere: ‘De collega’s die onlangs hun ontslag hebben gekregen, verdienen meer aandacht dan ik.’ Beeld Carmen De Vos

De gagstrip over de patiënt die voor een beenamputatie het ziekenhuis in gaat en bij wie vervolgens het verkeerde been wordt afgezet, is allerminst geestig als het je zelf overkomt. En niet minder dan 1 op de 10 patiënten in het ziekenhuis ís het slachtoffer van een incident. Ieder jaar kosten medische missers zelfs aan meer dan 1.500 Belgen het leven – bijna 30 doden per week.

We laten nabestaanden aan het woord over medische blunders, en mensen wier leven ingrijpend is veranderd na een verkeerde diagnose of behandeling: “Vaak gaat het om routineoperaties, waarbij niemand verwacht dat het misloopt.”

Marta en Stijn: ‘‘Soms sterven baby’s nu eenmaal’, zei de gynaecologe. We waren verbijsterd. Excuses hebben we nooit gekregen.’ Beeld Jacek Weister/Saskia Vanderstichele

Wie voor het eerst bij de psycholoog gaat heeft vaak geen referentiekader. Hoe hoort een sessie te verlopen? Welke impact kan therapie hebben? “Patiënten weten niet goed wat te verwachten en kunnen daardoor niet goed beoordelen of ze goed worden geholpen”, zegt Ernst Koster, hoogleraar klinische psychologie aan de UGent. “Dat houdt helaas slechte hulpverlening in stand. De verzuchting die ik het vaakst hoor: ik praatte veel, maar er veranderde weinig.”

De drempel om naar de psycholoog te gaan verlaagt, maar de zoektocht naar een goede psycholoog loopt niet over rozen. Want hoe weet je wat je nodig hebt en of je op de juiste manier wordt geholpen?

‘Ik hoor vaak: ik praatte veel, maar er veranderde weinig.’ Beeld Timon Vader

8. Het station waar niemand staat te wachten: ‘Ik zou die spoorlijn gewoon afschaffen’

Zijn stations waar slechts een handvol reizigers instappen nog te rijmen met een performant, kostenbewust spoorbedrijf? De vraag stelt zich in Aalst-Kerrebroek, een van twintig stations die de NMBS liever kwijt dan rijk zou zijn.

Aalst-Kerrebroek is de kleinste stopplaats van Vlaanderen. Volgens cijfers uit 2022 stappen hier dagelijks amper 22 reizigers in. Een fietsenstalling biedt plaats aan 14 fietsen en die staat zelden vol. “Ik woon sinds 1977 achter het station”, zegt Urbain Schreyen (76). “Maar ik heb hier nog nooit een trein genomen.”

Het station van Aalst-Kerrebroek, een van de twintig stations die NMBS liever kwijt dan rijk zou zijn. Beeld Eric de Mildt

“Trump zelf lijkt te hopen dat ze hem handboeien omdoen, zodat hij daar zijn campagnebeeld van kan maken. Zo’n typisch ‘mugshot’ met handboeien is voor hem een gedroomd campagnebeeld. Hij wil echt die slachtofferrol ten top drijven. In die zin moet je misschien hopen dat de openbaar aanklager hem daarin niet volgt.”

Donald Trump is de eerste voormalige president in de geschiedenis van de Verenigde Staten die strafrechtelijk vervolgd wordt. Waarover gaat deze zaak precies, en wat betekent dit voor Trumps politieke loopbaan?

