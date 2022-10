Waarom kan prinses Amalia haar huis niet uit? Vijf vragen op een rij

Amalia, de Nederlandse kroonprinses, kan haar huis niet uit vanwege dreigingen. Dat meldden koning Willem-Alexander en koningin Máxima gisteren tijdens een staatsbezoek aan Zweden in een gesprek met de pers. Wat is er aan de hand? Vijf vragen en antwoorden op een rij.

Waarom kan Amalia niet in haar studentenhuis blijven?

Deze zomer begon de Nederlandse kroonprinses (18) aan een studie Politics, Psychology, Law and Economics in Amsterdam. Maar half september meldde De Telegraaf dat de Nederlandse politie vermoedens had dat er een ontvoering werd voorbereid op Amalia door Ridouan Taghi. Taghi is het kopstuk van de Nederlandse ‘Mocro-maffia’.

Om die reden bleek het voor Amalia onhoudbaar om in Amsterdam te blijven wonen, waar ze in een studentenhuis verbleef, meldt NRC. De prinses woont nu weer bij haar ouders in Den Haag en tijdens het persgesprek is te zien dat het koningin Máxima en koning Willem-Alexander raakt.

Hoe reageert het Nederlands koningshuis?

“U heeft het misschien al gehoord, maar Amalia kan nu niet in Amsterdam wonen”, zei koningin Máxima tijdens het persgesprek. “Dat heeft enorme consequenties voor haar leven. Want dat betekent dat ze geen studentenleven kan leiden zoals anderen en dat ze eigenlijk niet naar buiten kan”, aldus Máxima. “Ik ben echt heel trots op haar hoe ze dit allemaal volhoudt.”

Ook Willem-Alexander heeft het er zichtbaar moeilijk mee. “Ik kan dit niet omschrijven. Dit is heel zwaar”, reageerde de Nederlandse koning, waarna het even stil bleef. Op de vraag of het gezin er wel voor elkaar kan zijn, knikte het koningspaar. “U ziet, ik word er een beetje emotioneel van”, zei Máxima nog. “Het is niet leuk om je kind niet blij te zien.”

Hoe reageren Nederlandse politici?

Verschillende politici reageerden op het nieuws. Zo schrijft NRC dat premier Mark Rutte (VVD) in een korte reactie heeft laten weten het “vreselijk nieuws” te vinden dat Amalia’s veiligheid wordt bedreigd. Ook leden van de Tweede Kamer reageerden geschokt. “Dit is echt heel erg. De kroonprinses - van wie ons land in de toekomst veel zal vragen - kan zich niet in alle rust en veiligheid ontplooien”, zei Kamerlid Jan Paternotte (D66) tegen persbureau ANP.

De minister van Justitie Dilan Yesilgöz (VVD) liet aan de Nederlandse krant weten dat de veiligheidsdiensten “keihard werken” om haar veiligheid te kunnen waarborgen.

Welke maatregelen zijn er genomen?

De Nederlandse veiligheidsdiensten willen niks kwijt over de vorm van de huidige maatregelen. Wat wel bekend is, is dat de beveiligingsmaatregelen voor Amalia eerder aanzienlijk werden opgeschroefd. Er werd toen al rekening gehouden met een poging tot ontvoering of het plegen van een aanslag. Uit nieuwe signalen bleek immers dat kopstukken van de zogenaamde ‘Mocro-maffia’ het op prinses Amalia zouden hebben gemunt. Ook premier Mark Rutte zou toen extra beveiliging hebben gekregen.

Nu blijft de kroonprinses voorlopig ook thuis bij haar ouders in Paleis Huis ten Bosch. Enkel voor haar studie gaat ze af en toe nog naar Amsterdam. “De consequenties zijn heel moeilijk voor haar”, aldus koningin Máxima.

Waar komt de dreiging vandaan?

De Telegraaf berichtte in september dat kopstukken uit de ‘Mocro-maffia’ het mogelijk op Amalia hebben voorzien. De ‘Mocro-Maffia’ is een verzamelnaam voor een aantal criminele organisaties die cocaïne dealen vanuit de havens van Antwerpen en Rotterdam. Een van de kopstukken van deze organisatie is Ridouan Taghi. De veiligheidsdiensten kunnen de vermoedens dat de ‘Mocro-Maffia’ achter de dreiging zit, niet bevestigen.