Waarom filmen sommigen een ongeval? ‘We hebben een disproportionele belangstelling voor het negatieve’

Waarom voelen mensen de drang om een ongeval te filmen?

“Mensen zijn gevoelig voor dit soort informatie. Een accident is onvoorspelbaar, sensationeel en spectaculair. Het prikkelt onze fantasie en we zouden het zomaar zelf kunnen meemaken. Daarbij geven we negatieve zaken veel meer aandacht dan positieve. Kijk maar naar het nieuws: ook dat is vaak negatief. Een geluksvogel die 500 euro op straat vindt? Daar wordt geen artikel over geschreven.

“Mensen hebben een disproportionele belangstelling voor alles wat negatief is. Zo’n informatie wordt simpelweg beter verwerkt en blijft beter in het geheugen hangen. Dat is evolutionair bepaald. Negatieve dingen kunnen namelijk levensbedreigend zijn. Het gaat om een soort van gevarendetector die in ons zit en functioneel is. Zonder zouden we van het ene accident in het andere verzeild raken. Evolutionair gezien is die belangstelling dus niet ongezond. Op de autostrade natuurlijk wel.”

Opvallend is dat het om een vijftigtal personen gaat. Hoe komt het dat dit er zo veel zijn?

“Het gaat hier om spontaan imitatiegedrag. We zijn er ons niet altijd van bewust, maar we doen het heel vaak. Ook als we in een film droevige mensen zien, spiegelen we onbewust diezelfde emotie. Milgram, een van de bekendste sociaal psychologen, gaf voor een experiment een groep mensen op straat de opdracht om naar boven te kijken. Wat bleek? Ook voorbijgangers keken omhoog. Hoe groter de groep die naar boven keek, hoe groter de kans dat een toevallige passant mee naar boven keek. Dat was ook hier het geval. Een iemand haalt zijn camera boven en al de rest volgt. Het is als het ware besmettelijk.”

‘De mens geniet van andermans ellende’, zo zei klinisch psycholoog Jan Derksen aan Het Laatste Nieuws, is dat zo?

“Dat zou ik niet durven zeggen. Wel zijn er mechanismen die ervoor zorgen dat we ons goed voelen als anderen slechter af zijn. Denk maar eens aan het vergelijken van ons loon met een buur. Doen we dat in een arme buurt, dan voelen we ons rijker. Doen we dat in een rijke buurt, dan voelen we ons armer. Maar om dat mechanisme hier toe te passen en te concluderen dat mensen genieten van andermans ellende lijkt mij toch wel een stapje te ver.

Sociaal psycholoog Alain Van Hiel (UGent). Beeld rv

“De vijftig mensen die het accident filmden zullen heus niet allemaal narcisten zijn. Het zou kunnen dat de eerste persoon die begon te filmen een narcist is met een ongezonde interesse in zulke dingen, maar voor hetzelfde geld was het een doodnormale burger. Wat er juist in het hoofd van die eerste personen is omgegaan en wat de beweegredenen waren, weten we niet.”

Door te filmen brachten ze ook andere weggebruikers in gevaar. Verdwijnt ons verantwoordelijkheidsgevoel dan helemaal als we zoiets zien gebeuren?

“Er zijn verschillende zaken die hier een rol spelen. Een gereduceerd verantwoordelijkheidsgevoel speelt hier zeker. Als we anderen in groep iets zien doen dat niet mag, doen we sneller mee. Dat komt omdat we in groep geen verantwoordelijkheid moeten afleggen. Je was namelijk niet de enige. Daarbij wisten de bestuurders die het ongeval filmden waarschijnlijk niet dat ze zelf gefilmd werden en dus wel verantwoordelijk geacht zouden worden.”

Dit gedrag getuigt volgens de procureur des Konings Ine Van Wymersch van een gebrek aan respect voor de betrokken slachtoffers. Denkt u dat de bestuurders zich daarvan bewust waren?

“Neen. Daar zullen ze niet over hebben nagedacht. Als we in een grote groep participeren, verliezen we de eigen normen uit het oog. Mensen ervaren geen verantwoordelijkheid en handelen zonder na te denken, als een kip zonder kop. Ze staan niet stil bij de gevolgen.”