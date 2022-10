Waarom dit vonnis niet enkel een zware klap is voor Bart De Pauw, maar ook eerherstel voor enkele vrouwen

De rechter die moest oordelen over het geschil tussen Bart De Pauw en de VRT houdt ook rekening met feiten van grensoverschrijdend gedrag waarvoor hij eerder is vrijgesproken. De burgerlijke rechtbank acht die feiten afdoende bewezen. ‘Dit is een belangrijke erkenning voor de vrouwen die eerder geen gelijk kregen.’

Bart De Pauw krijgt opnieuw het deksel op de neus. Zijn schadeclaim aan de VRT is door de burgerlijke rechtbank van Brussel over de hele lijn afgewezen. Niet alleen moet de tv-maker een symbolische euro aan de VRT schenken, maar hij moet ook tienduizenden euro’s aan gerechtskosten betalen. Los van zijn eigen kosten is hij 21.000 euro verschuldigd aan de VRT en 19.500 euro aan toenmalig VRT-CEO Paul Lembrechts.

Nog lastiger voor De Pauw is allicht dat de burgerlijke rechtbank in het vonnis niet enkel verwijst naar de feiten waarvoor De Pauw correctioneel werd veroordeeld. In november vorig jaar werd hij schuldig bevonden aan de elektronische overlast en belaging van vijf vrouwen. Voor acht andere vrouwen werd De Pauw in Mechelen vrijgesproken.

“Het hoeft geen betoog dat ook dit gedrag (...) binnen een professionele context, zelfs indien correctioneel onbestraft gebleven om redenen eigen aan het strafrecht, op burgerlijk vlak volkomen ongepast en grensoverschrijdend was en een vorm van machtsmisbruik”, zo stelt de burgerlijke rechtbank in Brussel.

Stijn Verbist, de advocaat van Bart De Pauw, reageert verbaasd. “Wat ons betreft was de strafzaak in Mechelen afgelopen met de uitspraak in november 2021. Bovendien heeft Bart De Pauw het daarbij laten berusten”, zegt hij. “De vrouwen waren in deze andere zaak niet betrokken. Toch zien we dat al die feiten opnieuw naar boven gehaald worden in dit vonnis van de burgerlijke rechtbank in Brussel.”

‘Voldoende bewezen feiten’

De rechtbank haalt feiten aan tegenover vier vrouwen waarvoor De Pauw niet is veroordeeld voor de strafrechtbank, maar die toch zijn problematische gedragspatroon illustreren. Deze burgerlijke rechtbank acht die feiten wel “afdoende bewezen”.

Het gaat over de klachten van actrice Lize Feryn, een toenmalige camera-assistente en twee stagiaires. “De rechtbank acht het op burgerlijk vlak voldoende bewezen dat Bart De Pauw haar heeft proberen te kussen en haar billen heeft aangeraakt. Omdat ze hem afwees, leidde dat tot een ruzie tussen de twee”, schrijft de rechtbank over een stagiaire die De Pauw op werkbezoek meenam naar het buitenland.

Met een andere stagiaire wisselde hij 3.300 berichten uit, waarin hij haar onder meer stuurde dat hij zin had om haar te kussen, dat ze lekker rook en een mooie jurk droeg. Hij nodigde zichzelf uit op haar studentenkamer. De camera-assistente kreeg in die mate aanklampende berichten dat ze niet meer naar de set durfde te komen. Lize Feryn kreeg uit het niets seksueel getinte berichten van De Pauw.

“Het mag duidelijk zijn dat dit een erkenning is voor de dames die dat op strafrechtelijk vlak niet kregen in Mechelen”, zegt advocate Christine Mussche, die destijds de vrouwen bijstond.

De verdediging van Bart De Pauw startte deze procedure onder andere omdat de VRT-CEO destijds sprak over “honderden sms’en (...) met zeer seksueel en pornografisch getinte uitspraken”, terwijl volgens hen de CEO op dat moment maar enkele berichten in het bezit had. De rechtbank stelt nu vast dat het geen honderden, maar duizenden ongepaste berichten waren.

“We waren overtuigd van ons pleidooi, maar de rechtbank ziet dat anders”, zegt De Pauws advocaat Verbist. “We hebben nog een maand tijd om hoger beroep aan te tekenen. Daarover zullen we ons de komende dagen of weken beraden.”