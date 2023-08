Waarom de 16-jarige Ilenikhena bij Antwerp een ander shirt draagt dan zijn ploegmaats

Voor alle duidelijkheid, het ging niet om een foutje van de drukker. Sinds 1 juli 2023 is een koninklijk besluit in werking getreden met betrekking tot reclame voor kansspelen. Vanaf 2028 is reclame voor gokbedrijven helemaal verboden, in de tussentijd zijn er al maatregelen genomen. Zo mag een minderjarige speler van een sportvereniging niet met het merk of logo van een kansspel op zijn tenue spelen. Vanaf 2025 worden de regels nog wat aangeschroefd. Dan mogen merknamen of logo’s van gokbedrijven niet meer op de voorzijde van sportkledij worden aangebracht, bijvoorbeeld.

In het KB wordt onder meer verwezen naar de rolmodelfunctie van topsporters. “Deze maatregel moet voorkomen dat kwetsbare groepen en minderjarigen massaal worden blootgesteld aan de gokreclame. Toeschouwers worden door de shirtsponsoring immers direct aangezet om te gokken op hun favoriete ploeg en op de wedstrijd waarnaar zij kijken.”

Omdat Ilenikhena de enige speler jonger dan achttien was bij Antwerp sprong hij eruit. Met ‘Antwerp FIRST’ op zijn shirt kreeg het gemeenschapsproject van de landskampioen ook de nodige zichtbaarheid. Ook de kindershirts in de fanshop van Antwerp zijn van aangepaste sponsoring voorzien.

Ilenikhena is trouwens niet de enige speler in 1A die al zo’n uitzondering vereiste. Bij KV Mechelen viel Frederic Soelle Soelle tijdens de supercup in zonder de bedrukking van ‘Golden Palace’ op zijn broekje. Lars Montegnies van Kortrijk speelde tegen AA Gent zonder ‘Unibet’. Veertien van de zestien eersteklassers hebben een wedkantoor op hun matchtenue.