‘Waar is Nancy?’: echtgenoot (82) van Nancy Pelosi ‘gewelddadig aangevallen’ bij inbraak in hun huis

Een aanvaller is afgelopen nacht de woning van Nancy en Paul Pelosi in San Francisco binnengedrongen en heeft de 82-jarige man met geweld aangevallen. Dat heeft een woordvoerder van de Democratische politica vandaag bekendgemaakt.

“De aanvaller is aangehouden en zijn motief wordt momenteel onderzocht”, klinkt het in de mededeling. “Paul Pelosi is naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij uitstekende medische zorgen krijgt en verwacht wordt volledig te herstellen.”

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, tweede in lijn voor het presidentschap van de VS, was niet thuis op het moment van de aanval.

De omstandigheden rond het incident zijn onduidelijk. Zo is niet duidelijk hoe de dader, gewapend met een hamer, is binnengekomen. Volgens Amerikaanse media CNN en ABC zou de man door een glazen schuifdeur zijn binnengeraakt.

Bij het onderzoek naar de aanval krijgen de FBI en de politie van San Francisco assistentie van de Capitool-politie. Die laatste laat weten dat er meer informatie wordt verstrekt zodra die kan worden vrijgegeven. Pelosi en haar echtgenoot doen een oproep hun privacy voorlopig te respecteren.

Beeld AP

Biden veroordeelt aanval

President Joe Biden laat weten alle geweld te veroordelen en te bidden voor Paul Pelosi en zijn familie. Hij heeft zijn partijgenoot Nancy Pelosi telefonisch steun betuigd “na deze afschuwelijke aanval”, laat het Witte Huis weten. Hij voegt eraan toe erg blij te zijn dat een volledig herstel wordt verwacht.

De president zegt te bidden voor Paul Pelosi en voor de hele familie van voorzitter Pelosi. De president blijft alle geweld veroordelen en vraagt dat het verlangen van de familie naar privacy wordt gerespecteerd.

Beeld Getty Images

‘Waar is Nancy?’

De uitspraak ‘Waar is Nancy’ is dezelfde vraag die pro-Trump-relschoppers riepen toen ze het kantoor van Nancy Pelosi inbraken en vandaliseerden tijdens de bestorming van het Capitool.

De aanval komt een kleine twee weken voor de tussentijdse verkiezingen, waarin de Republikeinen hopen de meerderheid in het parlement terug te krijgen. Pelosi’s Democraten hebben nu een minieme meerderheid in de Senaat.

Paul Pelosi is eigenaar van een in San Francisco gevestigd vastgoed- en durfkapitaalbedrijf. Hij werd veroordeeld tot vijf dagen celstraf voor een misdrijf wegens rijden onder invloed van alcohol nadat hij in mei betrokken was geraakt bij een auto-ongeluk.