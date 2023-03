Vzw van in opspraak geraakte Gent Jazz-baas krijgt 50.000 euro subsidie van Gent: ‘Wij zitten hier ook mee gewrongen’

Bertrand Flamang kwam afgelopen najaar in opspraak toen bleek dat hij zich jarenlang had verrijkt met subsidiegeld van Jazz en Muziek, de vzw die tot en met vorige zomer elk jaar Gent Jazz organiseerde en begin december het faillissement aanvroeg. Flamang heeft nooit op de beschuldigingen gereageerd.

Probas, een andere vzw waarvan Flamang volgens de meest recente documenten nog steeds bestuursvoorzitter is, krijgt nu evenwel een subsidie van 49.222 voor de organisatie van het Mardi Gras-festival op het Emile Braunplein, een vaste afspraak tijdens de Gentse Feesten. Dat schreef Het Laatste Nieuws vorige maand, en wordt door het kabinet van schepen voor Evenementen en Feesten Bram Van Braeckevelt (Groen) bevestigd aan De Morgen.

“Wij zitten hier ook mee gewrongen”, erkent zijn woordvoerder Koen Van Overmeiren. “Maar de samenwerking met Probas is altijd zonder problemen verlopen. De vzw heeft een historische plaats op de Gentse Feesten, en wordt ook elk jaar financieel gecontroleerd. Op dat vlak kan hen niets ten laste worden gelegd, maar na wat er over Bertrand Flamang verschenen is, kijken wij hier wel met een vergrootglas naar. Er is ook afgesproken dat hij niet als uithangbord van Probas naar buiten treedt. In de praktijk werken wij niet met hem, maar met andere mensen binnen de vzw.”

In het subsidiereglement van de Gentse Feesten is er ook een antidiscriminatieclausule, die onder meer bepaalt dat de aanvrager “geen enkele vorm van discriminatie op grond van onder meer geslacht, nationaliteit...” mag toelaten en “elk discriminerend gedrag op de werkplaats” moet “voorkomen en indien nodig bestrijden en bestraffen”. Het botst met het beeld van Flamang, die door medewerkers van Jazz en Muziek ervan werd beticht “een angstcultuur” te creëren, en werd omschreven als “machtsgeil, seksistisch en vals” en “erop gericht om mensen te breken”.

“Zoiets kan en mag natuurlijk niet plaatsvinden, dit wordt niet getolereerd”, benadrukt Van Overmeiren, die opmerkt dat Jazz en Muziek en Probas los van elkaar werken. “Maar puur juridisch is hem niets ten laste gelegd. We hebben op dat vlak geen handvaten, geen formele grond om de samenwerking stop te zetten.”