Vuur op vrachtschip lijkt gedoofd, maar ‘brand zou weer kunnen oplaaien’

De situatie aan boord is “nog steeds stabiel”, blijkt uit een inspectie door een team van de bergingscombinatie. Bovendien is het schip onder de waterlijn nog intact en helt het niet over, zeggen inspecteurs.

Bijna een week nadat het schip vuur vatte, werd de Fremantle Highway maandag door twee bergers zo’n 66 kilometer versleept naar een tijdelijke locatie zestien kilometer boven de Nederlandse Waddeneilanden Schiermonnikoog en Ameland. Het schip is na aankomst geankerd en blijft aan sleepboten vastliggen. Een team specialisten ging al aan boord voor een eerste inspectie. Ook blijft het oliebestrijdingsvaartuig Arca in de buurt.

Uiteindelijk zal het schip in een haven moeten aanmeren. Waar dat zal gebeuren, is nog niet zeker. “Dit is mede afhankelijk van de situatie aan boord van het vrachtschip, de verwachte weersomstandigheden en een beschikbare haven met de juiste faciliteiten”, verduidelijkt Rijkswaterstaat. Zo moet er voor langere tijd plaats aan de kade zijn en moet er een vrachtschip met een diepgang van tien meter kunnen aanleggen.

Slachtoffers

Op dit moment liggen nog twee bemanningsleden in het ziekenhuis, bevestigde K Line, de charteraar van het vaartuig, dinsdag. Het gaat om de kapitein en de loods. Na het incident vorige week werden 22 opvarenden naar het ziekenhuis gebracht. In totaal waren er 23 personen aan boord van de Fremantle Highway. 21 van hen hadden de Indiase nationaliteit, 1 van hen is overleden.

De brand op het vrachtschip brak dinsdagavond uit. Het schip was op weg vanuit het Duitse Bremerhaven naar Port Said in Egypte. Aan boord zijn 3.783 auto’s, waarvan 498 elektrische wagens.