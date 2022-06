‘Vulkaan op de rand van uitbarsting’: spannendste presidentsverkiezingen ooit in Colombia

Senator Petro behaalde in de eerste ronde van de verkiezingen zo’n 40 procent van de stemmen, waarmee hij als winnaar uit de bus kwam. Zijn tegenstander Hernandez haalde ruim 28 procent van de stemmen en versloeg daarmee de rechtse topfavoriet Federico Gutierrez, die derde eindigde.

Gustavo Petro is een voormalig guerrillastrijder die sinds 1991 aan politiek doet en voor de eerste keer deelnam aan de presidentsverkiezingen van 2010. Na die verkiezingen verliet hij zijn partij Alternative Democratic Pole wegens ideologische verschillen en richtte hij zijn eigen partij op: Humane Colombia. Daarmee werd hij in 2011 verkozen tot burgemeester van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. in 2018 nam hij opnieuw deel aan de presidentsverkiezingen en eindigde hij op de tweede plek met 25 procent van de stemmen. Dit jaar neemt hij dus voor de derde keer deel en kan hij de eerste linkse president van Colombia worden.

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde hij “verandering” en een regering “voor alle Colombianen” die “een einde willen maken aan de politieke haat binnen de samenleving”. Petro voerde die campagne op linkse thema’s en pleitte voor groene energie en het wegwerken van de inkomensongelijkheid in het land. Hij beloofde het einde van fossiele brandstoffen en een belastingverhoging voor de 4.000 rijkste Colombianen. Ook kondigde hij aan huidig president Duque te willen vervolgen voor het politiegeweld tijdens protesten tegen de economische maatregelen van de regering-Duque in 2021. Daarnaast stelde hij landbouwhervormingen en investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en onderzoek voor.

De linkse kandidaat Gustavo Petro (links) en de excentrieke ondernemer Rodolfo Hernández. Beeld AFP

Zijn tegenstander Rodolfo Hernandez is zakenman en wordt door de Colombiaanse pers de “Colombiaanse Trump” genoemd vanwege zij excentrieke en vaak schandalige uitspraken. Zo zei hij ooit dat Venezolaanse vrouwen “babyfabrieken” zijn die van de staat profiteren en veroorzaakte hij grote controverse toen hij in 2016 tijdens een interview zei dat hij “een volger is van de grote Duitse denker Adolf Hitler”. Later excuseerde hij zich hiervoor en zei hij dat hij Albert Einstein bedoelde. In 1990 werd hij lid van de Colombian Liberal Party en in 2015 won hij de burgemeestersverkiezingen in Bucaramanga. Hij bleef burgemeester tot 2019. Tijdens zijn ambt maakte hij naam als anti-corruptieactivist.

Ook in zijn presidentscampagne neemt corruptiebestrijding veel plaats in. Hij positioneert zichzelf als een succesvolle zakenman die Colombia kan transformeren. Hij beloofde het land te verlossen van de corruptie van de traditionele politieke klasse en beloningen voor burgers die corrupte politici aangeven. Daarnaast sprak hij tijdens zijn campagne van besparingen, jobcreatie en een strenge ordehandhaving. Hij wil ook het Colombiaanse gevangeniswezen hervormen en het woningtekort aanpakken. Een deel van zijn campagne vond plaats op het socialemedianetwerk TikTok, waarop hij meer dan 604.000 volgers heeft.

De afgelopen vier jaar heeft huidig president Iván Duque weinig fundamentele hervormingen doorgevoerd. Zijn presidentschap werd gekenmerkt door de coronapandemie, een ernstige recessie, massale antiregeringsprotesten die door de politie gewelddadig werden onderdrukt en een toename van drugsgeweld op het platteland. Zowel Petro als Hernandez hebben grote beloftes gedaan in een land dat soms omschreven wordt als “vulkaan op de rand van een explosie”. Veel Colombianen maken zich dan ook zorgen om een uitbarsting van geweld bij de bekendmaking van de resultaten zondagavond. Een te krappe uitslag “zou een sociaal probleem kunnen veroorzaken op straat”, waarschuwt Colombiaanse politicologe Luisa Lozano van de Universiteit van La Sabana.

De stembureaus in Colombia sluiten om 23.00 uur Belgische tijd.