VUB werkt mee aan ’s werelds meest precieze telescoop om zwaartekrachtgolven te meten

Van het Europese prestigeproject is al langer sprake en de telescoop zal over enkele jaren ergens in Europa worden ingegraven. Waar precies, is nog onbekend. Momenteel zijn drie mogelijke locaties in de running: een in de buurt van het drielandenpunt tussen België, Nederland en Duitsland, eentje op het eiland Sardinië, en mogelijks eentje in het Duitse Saksen. Pas in 2025 zou hierover een beslissing worden genomen.

Bedoeling is dat de Einstein Telescoop nog preciezer wordt dan zijn twee al bestaande voorgangers in de Verenigde Staten (LIGO) en in Italië (VIRGO) en ook de zwaartekrachtgolven als resultaat van ‘lichtere’ events in de kosmos kan opvangen.

“De telescoop bestaat eigenlijk uit drie interferometers, die de kleinste schommelingen in de gravitatiegolven die door het heelal reizen kunnen voelen. Ze werken met licht en geven enkel een signaal van zodra er een klein lengteverschil optreedt in de buizen van de telescoop”, zegt professor Michaël Vervaeke van onderzoeksgroep B-PHOT (VUB). “Er ontstaat pas een signaal op het ogenblik dat er minuscule veranderingen optreden in de lengte van de telescoop. De meetapparatuur zal verschillen kunnen meten op atomaire schaal.”

“Het is nog niet lang geleden dat de eerste zwaartekrachtgolf werd gedetecteerd. Tegenwoordig vinden we er toch minstens eentje elke week. We vermoeden dat er nog veel meer zijn en dat ze ook het gevolg kunnen zijn van veel kleinere incidenten in de ruimte, maar dat we die gewoon niet registreren. We hopen dat dat met de Einstein Telescoop wel zal lukken”, aldus Vervaeke.

Het detecteren van zwaartekrachtgolven vergt een enorme precisie. Daarom is het belangrijk dat de spiegels van de telescoop van de meest zuivere aard zijn. “De onderdelen van de telescoop moeten aan bijna onmogelijke standaarden voldoen. In Maastricht zijn ze bezig met de productie van een laser-lichtbron”, zegt Vervaeke. “In Duitsland wordt er gewerkt aan een lichtbron met een golflengte van 2090 nanometer. Wij van de VUB-onderzoeksgroep B-PHOT werken aan de instrumenten om die laserbronnen extreem te stabiliseren en te filteren, en aan de spiegels voor de telescoop.” (BELGA)