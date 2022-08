VUB-ererector Caroline Pauwels (58) overleden: ‘Een ‘Grote dame’ laat ons – veel te vroeg – verweesd achter’

Caroline Pauwels, hoogleraar in de communicatiewetenschappen, was rector van de Vrije Universiteit Brussel, waaraan ook het UZ Brussel verbonden is, van 2016 tot 2022. Ze leed al enkele jaren aan maag- en slokdarmkanker. Eerder dit jaar besliste ze omwille van haar ziekte haar functie als VUB-rector neer te leggen.

“We zullen Caroline aan de VUB enorm missen, maar we zullen haar altijd in ons hart blijven dragen”, zegt Jan Danckaert, rector ad-interim en verkozen opvolger. “Ze heeft van de VUB een warme, verbonden en meelevende universiteit gemaakt. Het verbinden van de VUB met het internationale, diverse en meertalige karakter van Brussel was voor haar een prioriteit. Iedereen deed er toe voor Caroline Pauwels. Ze luisterde goed, nam de tijd om na te denken, en kwam dan tot een weloverwogen beslissing, steevast met het oog op rechtvaardigheid en menselijkheid.”

Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, stelt dat Pauwels erin geslaagd is om de VUB ‘een duidelijke smoel’ te geven ‘en op het voorplan van het maatschappelijk debat in Vlaanderen, België, zelfs Europa, te plaatsen’. “Met als drijfveren authenticiteit, verbinding, liefde voor de student, de academie, ‘haar’ universiteit, de medemens. Een ‘Grote dame’ laat ons – veel te vroeg – verweesd achter. Het was een eer om met haar samen te werken.”

Pauwels overleed gisteren in het UZ Brussel. Ze laat twee kinderen achter.

De VUB wordt zo opnieuw door verdriet getroffen. Gisteren werd duidelijk dat Pauwels voorganger Paul De Knop, die al jarenlang leed aan uitgezaaide melanoomkanker, op 67-jarige leeftijd was overleden.