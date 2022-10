VUB dient klacht in na meldingen van verregaand grensoverschrijdend gedrag in studentenkring

De Vrije Universiteit Brussel meldt dat ze maandag een strafklacht heeft neergelegd bij het parket, nadat de universiteit recent op de hoogte was gebracht van grensoverschrijdend gedrag bij activiteiten van een studentenkring. Mogelijk zou het gaan om strafrechtelijke feiten, maar verdere details maakt de universiteit niet bekend.

Naast de strafklacht heeft de VUB ook een tuchtprocedure opgestart. De betrokken studenten krijgen een campusverbod en de activiteiten van de studentenkring worden tijdelijk opgeschort. Voor de slachtoffers voorziet de VUB juridische en psychologische bijstand.

Rector Jan Danckaert benadrukt dat grensoverschrijdend gedrag niet wordt getolereerd aan de VUB. “Ons meldpunt YANA (You Are Not Alone, red.) neemt elke klacht en de indieners ervan bijzonder ernstig. Wanneer grensoverschrijdend gedrag zich voordoet, ondernemen we actie. We voorzien begeleiding en ondersteuning van melders en slachtoffers doorheen het voor hen loodzware proces. Ze staan er niet alleen voor.”

Een maand geleden lichtte Danckaert zijn nieuwe beleidsplan over grensoverschrijdend gedrag nog toe in deze krant. Hij beloofde toen slachtoffers beter te begeleiden maar ook beter in te grijpen als mensen over de schreef gaan. “Laat ons ook duidelijk zijn: op het moment dat de feiten ernstig zijn, moet het aan de onderwijsinstellingen zelf zijn om tuchtmaatregelen te nemen”, aldus de rector.

Danckaert wilde ook tegemoet komen aan de vraag van studenten om beter te communiceren. “We zullen nu altijd één vertrouwenspersoon toewijzen, aan wie melders dan één keer hun verhaal moeten doen. Die persoon zal hen actief begeleiden en hen ook beter op de hoogte houden.”